FDP: Brandenburg und Berlin bei Windenergie zusammenarbeiten Mehr Windenergie wünschen sich viele. Aber wo sollen die Windräder hin? Nicht in den Grunewald, findet die Berliner FDP und fordert eine enge Abstimmung mit ... dpa

Mit Signallampen beleuchtete Windräder drehen sich nach Sonnenuntergang. Jens Büttner/dpa/Archivbild

Berlin -Beim Ausbau der Windenergie müssen Berlin und Brandenburg nach Ansicht der Hauptstadt-FDP unbedingt an einem Strang ziehen. „Es ist absurd, dass Grüne über den Bau von Windrädern in Naturschutzgebieten diskutieren, zum Beispiel im Grunewald“, sagte der FDP-Generalsekretär und Bundestagsabgeordnete Lars Lindemann der Deutschen Presse-Agentur. „Was wir brauchen, ist ein gemeinsames Windenergiekonzept mit Brandenburg. Außerdem setzen wir Freie Demokraten uns für unbürokratische Lösungen für Kleinwindanlagen in ganz Berlin ein.“