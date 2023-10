FDP-Landeschef will Liberale in Regierung bringen

Falkensee -Die Brandenburger FDP will nach der Landtagswahl im nächsten Jahr zurück in den Landtag und Teil der Landesregierung werden. Der Landesvorsitzende Zyon Braun wurde am Samstag zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gewählt. Der 29-Jährige erhielt bei der Landesvertreterversammlung in Falkensee (Landkreis Havelland) 83 Prozent der gültigen Stimmen. Braun bekam 144 von 173 gültigen Stimmen, 27 Delegierte stimmten mit Nein, es gab 2 Enthaltungen.

Der FDP-Landeschef zeigte sich selbstbewusst. „Unser Ziel ist es, in den nächsten Brandenburger Landtag einzuziehen. Unser Ziel ist es, in die nächste Regierung einzuziehen“, sagte Braun. Das Ziel sei ein „Neustart für Brandenburg“. Der Bankfachwirt will der Wirtschaft mehr Gewicht verleihen. „Wir setzen die Wirtschaft in Brandenburg in den Mittelpunkt.“ Er forderte nach neuen Schulden wegen der Corona-Pandemie und der Energiekrise eine Rückkehr zur gesetzlichen Schuldenbremse. Braun steht seit 2021 an der Spitze der Landespartei, er löste damals Linda Teuteberg ab.

Auf den zweiten Platz der Landesliste wurde Monique Bewer gewählt, auf den dritten Platz Jeff Staudacher. Der Spitzenkandidat zur Wahl 2019, Hans-Peter Goetz, kam auf den fünften Platz.

Seit 2019 regieren SPD, CDU und Grüne in Brandenburg. Die FDP war in Brandenburg von 1990 bis 1994 und von 2009 bis 2014 im Landtag vertreten. Unter Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD) war sie Teil der ersten Landesregierung Brandenburgs. In der jüngsten Wahlumfrage des Instituts Infratest dimap für den RBB vom September lag die FDP bei vier Prozent und damit unter der Fünf-Prozent-Marke.

Braun forderte nach dem Angriff der Hamas auf Israel angesichts antisemitischer Vorfälle die möglichst frühe Vermittlung von Toleranz in Schulen. Es gehe darum, Hass in den Köpfen in frühesten Schuljahren zu bekämpfen.