FDP macht Vorschlag: Gestärkte Reserve statt Wehrpflicht

Soldaten des KSM (Kommando Spezialkräfte Marine) seilen sich bei einer Demonstration an Bord der Fregatte Hessen aus einem Hubschrauber ab. Christian Charisius/dpa

Berlin -Mit Vorschlägen für eine gestärkte Reserve der Bundeswehr will die FDP-Spitze ihre Ablehnung einer Rückkehr zur Wehrpflicht bekräftigen. Reservisten könnten eine stärkere Komponente in einer modernen und schlagkräftigen Bundeswehr werden, heißt es dazu in einem Beschlussentwurf, der dem Parteipräsidium für seine Beratungen am Montag in Berlin vorgelegt werden sollte.