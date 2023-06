Es gab mehr als eine Situation, in der Moderatorin Sandra Maischberger kaum zu Wort kam. Am Mittwochabend hatte sie mehrere Gäste geladen. Die Themen waren brisant und aktuell - sei es das umstrittene Heizungsgesetz, neueste Umfragen, dass nur noch fünf Prozent der Deutschen mit der Ampelregierung zufrieden sind, sowie die Strategie Deutschlands im Ukraine-Krieg.

Unter den Gästen war auch AfD-Parteichef Tino Chrupalla, der sich mit FDP-Fraktionschef Christian Dürr über das Heizungsgesetz streiten sollte. Maischberger hakte bei seinen mitunter abenteuerlichen Aussagen und, so klang es, Verschwörungstheorien immer wieder nach. Mitunter erfolglos. Und viele fragten sich nachher auf Twitter, warum Chrupalla überhaupt diese Bühne bekommen hatte.

Aber natürlich war es das Thema des abends: Die Umfragewerte der Alternative für Deutschland (AfD), die derzeit bei 19 Prozent liegen. Erst am Morgen hatte Parteichefin Alice Weidel davon beflügelt angekündigt, dass die Partei wohl einen Kanzlerkandidaten stellen werde. Unbeantwortet ließ sie die Frage, wer der Kandidat denn sein könne? Sie selbst, Chrupalla oder vielleicht der rechtsextreme Björn Höcke? Auch Chrupalla gab Interviews, sagte, dass die AfD für alle Koalitionen offen stehe, außer mit den Grünen.

Bevor Chrupalla und Dürr bei Maischberger an die Reihe kamen, setzten sich erst einmal der Chefredakteur der Zeit, Giovanni di Lorenzo, RTL-Moderatorin Pinar Atalay und der Verleger von The European, Wolfram Weimer, mit der Lage auseinander.

Ich will nicht, dass wir mit Olaf Scholz einschlafen und mit einer halbbraunen Regierung aufwachen. Journalist Wolfram Weimer bei Maischberger

Es gab Erklär-Versuche, warum die Partei in den Umfragen gerade so aufholt. Giovanni di Lorenzo mahnte: „Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass im Moment ein Fünftel der Bevölkerung sich vorstellen kann, AfD zu wählen.“ Das sei „ein schrilles Alarmzeichen“. Viele Menschen würden sich nicht mehr von der Politik vertreten fühlen, sagte er, und das müsse man „sehr, sehr ernst nehmen“. Denn es gebe viele Themen, die den Menschen unter den Nägeln brennen würden, sei es die Angst vor sozialem Abstieg auch in der Mittelschicht oder die steigenden Mietpreise.

Die anderen nickten. Weimer kritisierte das „gouvernantenhafte Auftreten“ der Bundesregierung, gemischt mit einer „pubertären Doppelwumms-Comicsprache“. Vor allem aber warf er der Regierung vor: „Die großen Probleme werden nicht wirklich gelöst.“ Und er fügte hinzu: „Ich will nicht, dass wir mit Olaf Scholz einschlafen und mit einer halbbraunen Regierung aufwachen.“ Einig waren sich dann doch aber alle, dass sich die Brandmauer der Parteien gegen die AfD halten werde.

Beim Thema Krieg in der Ukraine gab es wirre Thesen

Und dann hatten Chrupalla und Dürr ihren Auftritt. Es war seltsam, von Anfang an. Ob sie denn schon einmal gemeinsam eine Currywurst gegessen hätten?, wollte Maischberger wissen, vermutlich um die zwei Politiker aufzulockern. Oder was auch immer? Schließlich seien beide seit sechs Jahren im Parlament, setzte sie ihr Entree fort. Dürr verneinte vehement, selbst ein Treffen an der Imbiss-Bude schloss er aus.

Danach reihten sich die unterschiedlichen Positionen aneinander - angefangen beim Heizungsgesetz bis hin zu dem Krieg in der Ukraine. Chrupalla auf klare Ansagen oder gar Lösungen festzunageln, gelang Maischberger nur begrenzt. Und auch Dürr musste mitunter passen. „Es wird langsam peinlich“, ging er den AfD-Politiker an, als dieser FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann als schlimme Kriegstreiberin bezeichnete.

Vor allem beim Thema Krieg in der Ukraine schlugen die Wogen hoch. Deutschland habe einen Fehler gemacht, sich nicht mehr an den diplomatischen Beziehungen zu Russland zu beteiligen, sagte Chrupalla. Darauf angesprochen, warum er einer Einladung der russischen Botschaft in Berlin zum „Tag des Sieges“ gefolgt sei, immerhin sei Krieg, schüttelte er entgeistert den Kopf. Aber Deutschland sei doch nicht mit Russland im Krieg, antwortete er. Der 9. Mai sei bis vor kurzem ein Gedenktag gewesen, „an dem deutsche Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien selbstverständlich teilnahmen“, führte der AfD-Politiker aus. „Diesen Dialog sollte man in Krisenzeiten nicht abreißen lassen.“

Maischberger zu Chrupalla: Wie intensiv ist der Kontakt zu Russland?

Maischberger wollte genau wissen, wie intensiv denn der Kontakt der AfD zu Russland sei? Das habe immerhin auch der Verfassungsschutz moniert, das Teile der Partei sehr stark von Russland beeinflusst seien. Es wurde in der Sendung ein Einspieler einer russischen Talkshow gezeigt, in denen Kriegs-Drohungen gegen Deutschland gemacht worden waren - wegen der Waffenlieferungen an die Ukraine. Dresden solle zuerst bombardiert werden, wetterte darin der Moderator. In diesem Talkshow-Format trat auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré auf. Ob das das richtige Forum für einen deutschen Politiker sei?, wollte die Moderatorin wissen.

Chrupalla wiegelte ab. „Ich wäre in so eine Sendung nicht gegangen“, sagte der AfD-Politiker. Doch ein Auftritt in solch einer Talkshow des russischen TV-Propagandisten Wladimir Solowjow sei doch nicht verfassungsfeindlich, konterte er. Böhmermann mache doch ähnliche Propaganda, sagte er mehrmals und Dürr schüttelte den Kopf und sagte: „Sie versuchen gerade, einen Angriffskrieg zu rechtfertigen, das ist unanständig. Wir sollten Täter und Opfer nicht verwechseln.“ Maischberger hakte nach, wollte wissen, ob Chrupalla die „direkte Drohung“, dass Deutschland angegriffen werde, auch beim russischen Botschafter angesprochen habe? „Natürlich habe ich das“, sagte der AfD-Chef. Was dieser geantwortet habe, verriet er allerdings nicht.

AfD-Politiker: Laden sie doch den russischen Botschafter ein

Es gab weitere Aussagen, bei dem viele dem AfD-Politiker nicht folgen konnten. „Laden Sie doch den russischen Botschafter in Ihre Sendung ein!“, fordert er von Maischberger, „die Berichterstattung im deutschen Fernsehen ist einseitig.“ Und der Bundesprecher der AfD gab sich immer wieder als Anwalt des russischen Präsidenten Putin – und schob die Verantwortung für den Krieg in eine ganz andere Richtung: „Den Wirtschaftskrieg hat Habeck inszeniert.“ Um sein Heizungsgesetz durchzusetzen, seien Öl und Gas extra teuer gemacht worden. Und auch die FDP sei eingeknickt. Dürr konterte, dass Chrupalla vieles aus dem Gesetz gar nicht kenne. Es sei dank seiner Partei nun technologieoffen.

Richtig absurd wurde es, als Maischberger fragte, wie sich der AfD-Politiker die Beendigung des Krieges vorstellen könne? Chrupalla antwortete: „Diese Waffenlieferungen haben der Ukraine in keinster Weise geholfen.“ Auf die Nachfrage, ob die Ukraine denn kapitulieren solle, sagt der er: „Gesichtswahrung für beide Seiten sollte das Ziel sein.“

Und fuhr fort: „Das hätte man 1945 auch gesagt.“ Nach Chrupallas Auftritt hakte Giovanni di Lorenzo entgeistert nach, ob er das richtig verstanden habe? Die Kapitulation der Deutschen 1945? Und fügte hinzu: „Dieser Satz hat mich erschüttert!“ Diese Nachfrage allerdings würgte die Moderatorin Maischberger ab und wechselte schnell das Thema. Die verbliebenen Gäste redeten erst einmal über die Präsidentschaftswahlen in den USA. Was haften blieb, war ein Auftritt, der verwirrte.