FDP schlägt Alarm: Müssen 60-Jährige bald um ihren Führerschein fürchten?

Einmal Führerschein, immer Führerschein? Das könnte bald Geschichte sein. Der Ausschuss für Verkehr und Tourismus des Europäischen Parlaments hat am Dienstag über neue Einschränkungen für Autofahrer diskutiert. Ein Gesetzentwurf sieht Vorschriften vor, durch die Menschen über 60 Jahre künftig den Verlust ihres Führerscheins fürchten müssten.

Die Novelle geht auf die Vorsitzende des Ausschusses zurück, die französische Grünen-Politikerin Karima Delli. Doch schon jetzt stoßen die Pläne auf scharfe Kritik. An diesem Mittwoch schrieb der stellvertretende Vorsitzende und FDP-Politiker Jan-Christoph Oetjen auf X (früher Twitter): Die Vorschläge seien „völlig unsinnig“. Die FDP werde da nicht mitmachen.

Die Grünen im Europaparlament planen den Führerscheinhammer.

❌ Tempolimit durch die Hintertür

❌ Nachtfahrverbot für junge Fahrer

❌ Test für Fahrer ab 60

❌ Extra Führerschein für PKW ab 1.8t



Wie der Focus berichtete, erhofft man sich durch die Vorschriften einen Rückgang der Unfallzahlen. Bis 2050 will die EU im Rahmen ihrer „Vision Zero“ die Zahl der Verkehrstoten auf null senken. Bisher sind die neuen Einschränkungen noch nicht beschlossen, sollte es jedoch so kommen, wären sie verbindlich für Deutschland.

Alle zwei Jahre Kontrolltermin für über 80-Jährige

In dem Gesetzentwurf heißt es, dass die neuen Regelungen keine Autofahrer beträfen, die ihren Führerschein bereits erworben haben. Sie würden demnach für die Menschen gelten, die ihre Fahrerlaubnis nach Inkrafttreten des Gesetzes erhalten haben werden.



Der Führerschein soll ab dem 60. Lebensjahr nur noch sieben Jahre gültig sein, ab 70 nur noch fünf Jahre und für 80-Jährige sogar nur noch zwei Jahre. Um den Führerschein behalten zu dürfen, könnten Autofahrer nach medizinischen und psychologischen Untersuchungen ihren Führerschein verlängern. Gegebenenfalls könnte auch eine Kontrollfahrt oder ein Auffrischungskurs nötig sein. Die Kosten dafür müssten die Fahrer selbst tragen.

Einschränkungen könnte es auch für junge Autofahrer geben. Ein Vorschlag aus dem Gesetzentwurf ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung von maximal 90 Stundenkilometern für Fahranfänger. Zudem sollten frische Führerscheinbesitzer nach ihrer Probezeit erneut eine Fahrprüfung absolvieren. Mitgliedstaaten soll es demnach außerdem ermöglicht werden, besondere Vorschriften festzulegen, um Nachtfahrten von Fahranfängern zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens zu beschränken.

SUV-Fahrer erwartet Führerschein-Upgrade

Die Ausschussvorsitzende Delli schlägt außerdem neue Regeln für die Nutzung von SUV vor. Der Führerschein der Klasse B sei für SUV oder andere größere Autos nicht mehr geeignet. Ihr Vorschlag: Wer größere Autos fahren möchte, müsse einen anderen Führerschein der Klasse B+ erwerben – diesen sollte man erst ab 21 erwerben können.

Bisher lag die Gewichtsgrenze der Autos, die mit einem Führerschein der Klasse B fahrbar sind, bei 3500 Kilogramm. Wird der Gesetzentwurf beschlossen, können in Zukunft nur noch Autos, die weniger als 1800 Kilogramm wiegen, mit diesem Führerschein gefahren werden. Für schwerere Autos wird dann das Führerschein-Upgrade auf B+ benötigt. Damit fielen nicht nur SUV aus dem Raster: Auch viele Elektroautos wiegen wegen der schweren Batterien mehr als 1800 Kilogramm.



Die Vorschläge müssten nun erst mal durch das EU-Parlament kommen, bevor sie dann in den EU-Mitgliedstaaten diskutiert würden. Erst dann müssten die Staaten das Gesetz in nationales Recht umsetzen. Am Ende könnte es also doch noch anders aussehen.