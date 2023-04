FDP: Strack-Zimmermann bereit zur Europa-Spitzenkandidatur Sie selbst hatte den Wunsch geäußert, als Frontfrau bei der Europawahl anzutreten. Am Freitag will ihre Partei über den weiteren Kurs beraten. dpa

ARCHIV - Die FDP-Landesvorsitzenden haben sich vor dem am Freitag beginnenden Bundesparteitag auf die Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann als EU-Spitzenkandidatin geeinigt. Kay Nietfeld/dpa

Berlin -Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat ihre Bereitschaft erklärt, als Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der Europawahl anzutreten. „Wenn die Freien Demokraten der Meinung sind, dass ich die Richtige an dieser Stelle wäre, dann werde ich mich dem fügen“, sagte Strack-Zimmermann am Abend in der ARD-Sendung „Maischberger“.