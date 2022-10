FDP-Vize Vogel: Zeitplan für Akw-Betrieb hängt nicht an FDP Die Debatte um den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken in Deutschland geht weiter. Die FDP sagt, von ihr hänge es nicht ab. Außerdem meldet sich Klima-Aktivist... dpa

ARCHIV - Wasserdampf steigt aus dem Kühlturm eines Atomkraftwerks (AKW). Armin Weigel/dpa

Berlin -FDP-Vize Johannes Vogel hat Kritik der Grünen im Ringen um den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken zurückgewiesen und erklärt, der Zeitplan hänge nicht an seiner Partei. „Streitig ist nicht, ob Isar II weiterläuft. Streitig ist, ob wir alle verfügbaren Kapazitäten an sicheren und klimaneutralen Kernkraftwerken nutzen wollen“, sagte Vogel, der Erster Parlamentarischen Geschäftsführer ist, am Dienstag in Berlin. „Ich bin überzeugt: Das ist schlicht eine Frage der Vernunft in der aktuellen Energiekrise. Und zwar gleich dreifach: Mit Blick auf die Versorgungssicherheit, mit Blick auf den Strompreis, wie gerade wieder eine Untersuchung der Uni Erlangen gezeigt hat. Und mit Blick auf das Klima, weil wir andernfalls mehr Kohle verstromen müssen, als ohne die Kernkraftwerke.“