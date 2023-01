FDP will Erklärung zum Rücktritt von Stadträten Die Berliner FDP sucht einen breiten politischen Konsens darüber, dass Stadträte in den Bezirken, die nach der Wiederholungswahl am 12. Februar in den dortig... dpa

Berlin -Die Berliner FDP sucht einen breiten politischen Konsens darüber, dass Stadträte in den Bezirken, die nach der Wiederholungswahl am 12. Februar in den dortigen Parlamenten keinen Rückhalt mehr haben, auch abgewählt werden. In einem Brief an seine Kollegen von SPD, Grünen, CDU und Linken schlug FDP-Parteichef Christoph Meyer am Dienstag eine gemeinsame Erklärung dazu noch vor der Wahl vor. Die Parteien sollen demnach die Erwartung äußern, dass die neugewählten Bezirksverordneten bei dem Ansinnen auch mitwirken.