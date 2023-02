FDP will mit Grünen-Realos über Migrationspolitik reden Grüne Realos fordern ein klares Integrationskonzept und warnen vor den Folgen der aktuellen Migrationspolitik. Die FDP kann sich eine Zusammenarbeit vorstellen. dpa

ARCHIV - FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sieht «katastrophale Fehler» in der Migrationspolitik unter Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Michael Kappeler/dpa

Berlin -FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat Forderungen einer Gruppe von Grünen-Politikern nach einem neuen Kurs in der Migrationspolitik begrüßt. Er schlug vor, sich zusammenzusetzen und über einen neuen Kurs in der Migrations- und Integrationspolitik zu sprechen, wie Djir-Sarai der Deutschen Presse-Agentur in Berlin zu der Initiative sagte.