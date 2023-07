In Italien hat das Parlament für eine Corona-Untersuchungskommission gestimmt. Hierzulande wird kaum darüber diskutiert. Das liege auch an den Grünen, sagt Kubicki.

Maskenfrei in den öffentlichen Verkehrsmitteln: Erinnert sich noch jemand an die Maske? Sabine Gudath/imago

In der öffentlichen Debatte spielt die Corona-Krise schon lange keine große Rolle mehr. Andere Krisen sind an ihre Stelle gerückt – der Ukraine-Krieg, die Inflation. Dabei hatten während der Pandemie zahlreiche Regierungen über Monate hinweg Maßnahmen getroffen, die stark in die bürgerlichen Freiheitsrechte eingriffen. Dass auch Fehler gemacht wurden, die wirtschaftliche und soziale Verwerfungen mit sich brachten, ist mittlerweile Konsens.

Damit alte Fehler künftig vermieden werden können, hat das Parlament in Italien am 6. Juli für einen Gesetzentwurf zur Einrichtung einer Untersuchungskommission gestimmt. Diese Kommission, bestehend aus fünfzehn Senatoren und weiteren Parlamentariern, soll unter anderem Entscheidungen der Regierung in Bezug auf Masken- und Impfpflicht, Verbote und staatliche Ausgaben überprüfen.

172 Parlamentarier stimmten dem Antrag der Regierungsparteien Fratelli d’Italia, Lega und der Oppositionspartei Italia Viva zu. Vier Parlamentsmitglieder enthielten sich der Stimme, während niemand dagegen stimmte. Die Oppositionsparteien Movimento 5 Stelle (M5S) und Partito Democratico (PD) verließen jedoch während der Abstimmung den Raum, um ihre Ablehnung zu demonstrieren. Weite Teile der Opposition argumentierten, dass die Kommission politisch instrumentalisiert werde. Jetzt liegt der Ball beim Senat, der den Gesetzentwurf genehmigen oder ablehnen kann.

Ähnliche Vorschläge gab es auch in Deutschland, jedoch hat die Debatte im Bundestag bisher noch nicht richtig an Fahrt aufgenommen. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki sieht einen der Gründe dafür in der eigenen Regierung: „Leider sind vor allem unsere grünen Koalitionspartner in einen bedauerlichen Abwehrreflex gegen diese Idee verfallen“, sagte Kubicki der Berliner Zeitung.

Wolfgang Kubicki: Grüne bremsen bei Einführung einer Enquete-Kommission

Ende Februar hatte Kubicki gemeinsam mit seinem Parteikollegen Andrew Ullmann ein Positionspapier zur Einrichtung einer Enquete-Kommission im Bundestag vorgestellt. Dabei gehe es vor allem darum, „eine Situation zu vermeiden, in der eine Regierung erneut im Blindflug Grundrechtseingriffe vornimmt“, sagt Kubicki. Er fände es „unbegreiflich“, wie man sich dagegen positionieren könne.

Enquete-Kommissionen werden vom Bundestag oder von Landesparlamenten eingesetzt. Dabei handelt es sich um überfraktionelle Arbeitsgruppen, die zur Untersuchung eines bestimmten Themas berufen werden und Empfehlungen erarbeiten. Damit die Kommission eingesetzt werden kann, müssen im Bundestag 25 Prozent der Abgeordneten dafür stimmen.

Auch die AfD forderte Mitte April einen Corona-Untersuchungsausschuss, doch der Antrag wurde vom Bundestag mit großer Mehrheit abgelehnt. Dennoch will die Partei an der Idee festhalten. Im Saarland gab die AfD-Fraktion bekannt, dass sie am Mittwoch im Landtag die Einsetzung eines Ausschusses zur Aufarbeitung der Corona-Politik beantragen will. Ihren Antrag begründet sie damit, dass Gerichte einige Maßnahmen im Nachhinein als rechtswidrig verworfen haben. Zum Beispiel erklärte das Bundesverwaltungsgericht im Jahr 2022 die Ausgangssperre, die während der Pandemie in Bayern eingeführt wurde, für rechtswidrig.

Welche Aufgaben hat eine Untersuchungskommission?

Doch wie sollte eine derartige Runde zusammengesetzt sein, und welche Themen sollten untersucht werden? Laut Kubicki wurde kaum ein Lebensbereich von Corona nicht beeinflusst, weshalb kein Bereich ausgespart werden sollte. Der FDP-Politiker betont jedoch, dass ein besonderes Augenmerk auf den Umgang mit Kindern gelegt werden sollte. „Was haben wir unseren Kindern zugemutet, ohne dass es notwendig war?“, fragt Kubicki.

Besonders harte Maßnahmen wie Schulschließungen wurden mittlerweile auch von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kritisiert. „Wir sind bei den Schulen und den Kindern sehr hart vorgegangen“, sagte Lauterbach Ende Januar und bezeichnete die Schließung von Schulen und Kitas während der Corona-Pandemie als Fehler. Zu dieser Zeit war Jens Spahn Gesundheitsminister und Lauterbach saß als Gesundheitspolitiker in der SPD-Fraktion. In der gemeinsamen Koalition mit der Union war er an wichtigen Entscheidungen beteiligt, nach der Wahl 2021 wurde er Minister in der Ampel-Regierung.

Wolfgang Kubicki: „Das Parlament wurde zum Zaungast herabgestuft“

„Weil sich die Verantwortlichen bei Corona fast ausschließlich von Virologen und Modellierern haben leiten lassen, bedarf es dringend einer Aufarbeitung der sozialen und wirtschaftlichen Folgen“, sagt Kubicki. „Ich möchte nie wieder erleben müssen, wie derartige wichtige Fragen in den Hinterzimmern des Kanzleramtes ausgehandelt werden und das Parlament zum Zaungast herabgestuft wird, wie es unter der letzten Bundesregierung geschehen ist.“ Es müsse dringend aufgearbeitet werden, wie während der Pandemie Entscheidungen getroffen wurden.

Eine andere Frage, die in Deutschland kaum diskutiert wird, ist die des Corona-Ursprungs. Sie konnte bis heute nicht abschließend beantwortet werden. Stammt der Erreger aus der Natur oder möglicherweise doch aus einem Labor in Wuhan? In den Vereinigten Staaten wurden dazu mehrere Untersuchungsausschüsse eingerichtet. Am Dienstag findet beispielsweise eine Anhörung im Kongress statt, bei der mehrere Wissenschaftler zu ihrem Handeln während der frühen Phasen der Pandemie befragt werden.

Für Kubicki ist die Frage nach dem Corona-Ursprung jedoch kein geeigneter Gegenstand für einen Untersuchungsausschuss in Deutschland. „Das wäre der Fall, wenn die Bundesregierung absichtlich Informationen unterdrückt oder manipuliert hätte, wofür ich keine Anhaltspunkte habe“, sagt der FDP-Politiker. „Ich erwarte natürlich trotzdem, dass die Bundesregierung alle ihre Kenntnisse umfassend mit dem Parlament teilt.“