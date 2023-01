Feierliche Amtsübergabe an neue KMK-Präsidentin Busse Berlins Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse steht nun auch ganz offiziell der Kultusministerkonferenz (KMK) vor. Bei einer Feierstunde im Bundesrat am Mont... dpa

Berlin -Berlins Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse steht nun auch ganz offiziell der Kultusministerkonferenz (KMK) vor. Bei einer Feierstunde im Bundesrat am Montag übernahm die SPD-Politikerin die Präsidentschaft von Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU), wie die KMK-Geschäftsstelle mitteilte. Begonnen hatte Busses einjährige Amtszeit an der KMK-Spitze schon am 1. Januar. Mit Wissenschaftssenatorin Ulrike Gote (Grüne) hat Berlin in dieser Periode noch eine zweite Vertreterin im KMK-Präsidium. Da Bildungspolitik und überwiegend auch die Hochschulpolitik Ländersache sind, kommt der KMK eine wichtige Rolle zu.