Feierstunde für vier „Gerechte unter den Völkern“ Angehörige von drei Familien treffen sich im Roten Rathaus. Sie sind durch ihre Vorfahren auf besondere Weise verbunden. Die Ehepaare Schwartze und Hübner ge... dpa

Auszeichnungen liegen zu Ehren von vier deutschen «Gerechten unter den Völkern» im Roten Rathaus. Christoph Soeder/dpa

Berlin -Die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem hat zwei Ehepaare aus Berlin und Brandenburg posthum für die Rettung verfolgter Juden während der Nazi-Diktatur geehrt. Bruno und Anna Schwartze sowie Friedrich und Helene Hübner gelten damit offiziell als „Gerechte unter den Völkern“. Bei einer Feierstunde am Mittwoch im Roten Rathaus überreichte der israelische Botschafter Ron Prosor die Yad-Vashem-Medaillen und die Urkunden an die Enkeltochter von Bruno und Anna Schwartze, Anne-Margret Schmid, und an die Enkeltochter des Ehepaars Hübner, Gundela Suter.