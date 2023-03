Feintuning bei CDU und SPD vor Koalitionsverhandlungsstart Vor den am Donnerstag startenden Koalitionsverhandlungen müssen CDU und SPD noch einige Hausaufgaben erledigen. Nach Angaben beider Parteien vom Sonntag soll... dpa

Berlin -Vor den am Donnerstag startenden Koalitionsverhandlungen müssen CDU und SPD noch einige Hausaufgaben erledigen. Nach Angaben beider Parteien vom Sonntag soll sich die sogenannte Dachgruppe am Donnerstag erstmals treffen. Sie ist das Kernteam der Verhandler von beiden Seiten, das maßgeblich entscheidet, was schließlich in welchen Formulierungen als abgemacht gilt und im Koalitionsvertrag landet. Wer von CDU und SPD zur Dachgruppe gehört, ist noch nicht bekannt.