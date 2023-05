Ferienanlage verurteilt rassistischen Vorfall

Nach der rassistischen Beleidigungen von Berliner Schülerinnen und Schüler während eines Aufenthalts in einer Ferienanlage in Südbrandenburg hat sich die Ein...

Heidesee -Nach der rassistischen Beleidigungen von Berliner Schülerinnen und Schüler während eines Aufenthalts in einer Ferienanlage in Südbrandenburg hat sich die Einrichtung bestürzt über den Vorfall gezeigt. „Wir verurteilen jegliche Form von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus auf das Schärfste“, erklärte die Geschäftsführerin der Ferienanlage in Heidesee (Dahme-Spreewald), Nora Runneck, am Montag.

Die Schülerinnen und Schüler einer zehnten Klasse, größtenteils mit Migrationshintergrund, wollten in der Ferienanlage am Frauensee ein Mathe-Camp durchführen. In der Nacht zum Sonntag wurden sie von anderen Gästen der Einrichtung rassistisch beleidigt. Die Geschäftsführerin der Ferienanlage sagte, mit der betroffenen Schule sei man in Kontakt. Man bedauere sehr, dass die Schüler die Ferienanlage unter diesen Umständen verlassen hätten.

Inzwischen ermittelt der Staatsschutz wegen Volksverhetzung und Bedrohung. Die Beleidigungen sollen aus einer Gruppe aus der Region gekommen sein, die laut Geschäftsführung der Anlage mit 60 Gästen einen 18. Geburtstag feierte.

Die Schulklasse wurde nach Polizeiangaben aus dieser Gruppe heraus „fremdenfeindlich“ beschimpft und bedroht. Einige Betroffene seien erkennbar muslimischen Glaubens gewesen und hätten Kopftücher getragen. Eine körperliche Auseinandersetzung konnte die Polizei nach eigenen Angaben verhindern. 28 Personen wurden identifiziert, wer davon als tatverdächtig gilt, ist noch unklar.

Nach Bekanntwerden des Vorfalls hatten einige Eltern noch in der Nacht ihre Kinder aus Heidesee abgeholt. Mitarbeiter der Einrichtung brachten die anderen Schüler und Lehrkräfte am Sonntagmorgen zum Bahnhof nach Königs Wusterhausen, so die Geschäftsführerin. Der Bucherin der Geburstagsfeier wurde Hausverbot erteilt.