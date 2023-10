Fernsehdebatte in Polen: Donald Tusk traf im Staatsfernsehen TVP auf Mateusz Morawiecki

Die Parlamentswahlen in Polen finden am kommenden Sonntag (15.10.) statt, also schon bald. Die Chancen auf einen Sieg der rechtsnationalen PiS-Partei und die Chancen der Opposition werden auf etwa 50/50 geschätzt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass keine der großen Parteien eine ausreichende Mehrheit erhalten wird, um eine Regierung zu bilden. Es wird entweder zu einer neuen Koalition oder einer Minderheitenregierung kommen.

Das größte politische Ereignis war indessen eine recht merkwürdige „Wahldebatte“ im staatlichen TVP-Fernsehen am Montagabend, im größten polnischen Fernsehsender in öffentlicher Hand, der seit Jahren für seine Regierungstreue und sein propagandaähnliches Programm bekannt ist (der private Fernsehsender TVN drückt wiederum die Daumen für die Opposition). Da aus Umfragen hervorgeht, dass viele Menschen in Polen immer noch nicht wissen, ob sie an den Wahlen teilnehmen und für wen sie stimmen werden, kämpfen alle Politiker aktuell um die Stimmen dieser Unentschlossenen.

TVP zeigt Donald Tusk als Interessensvertreter Deutschlands

Wie verlief die Debatte? Und warum sind Politiker wie Donald Tusk dort überhaupt erschienen? Die letzte Frage ist leicht zu beantworten: Die Oppositionspolitiker traten im staatlichen Fernsehen TVP auf, um die Gelegenheit zu nutzen, jene Wähler anzusprechen, die die unabhängigen, liberalen Medien (und Kandidaten) überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen. Normalerweise werden sie von den Staatsmedien auch nicht oft eingeladen. Doch das Gesetz in Polen schreibt es vor, dass ein Mal vor den Parlamentswahlen im Staatsfernsehen eine Debatte mit allen wichtigen Kandidaten stattfinden muss. Eine einmalige Chance. Die größte Sensation vor der TVP-Debatte war die Ankündigung, dass der Vorsitzende der größten Oppositionspartei Donald Tusk am Gespräch teilnehmen würde. Letztlich schnitten jedoch die Anführer der kleineren Oppositionsparteien in der Debatte viel besser ab als er.

Was ist daran ungewöhnlich, dass der Oppositionsführer im Fernsehen auftritt? Obwohl die Mitarbeiter des staatlichen Fernsehsenders TVP wie die Regierungspartei seit Jahren buchstäblich jeden Tag mit der Rückkehr von Donald Tusk drohen, spricht niemand von den TVP-Leuten live mit dem Politiker – und das seit acht Jahren nicht. Stattdessen zeigt der Staatssender Archivmaterial von Tusk, in dem Tusk zum Beispiel auf Deutsch spricht, was suggeriert, er diene den deutschen und nicht den polnischen Interessen.

Keine Zuschauer während der Debatte

Tusks Entscheidung, sich in feindliches Gebiet zu begeben, hat die PiS-Partei (Recht und Gerechtigkeit) überrascht. Der Parteivorsitzende (und zugleich die wichtigste Person im Staat), Jaroslaw Kaczynski, hatte beschlossen, sich an der Debatte nicht zu beteiligen und schickte stattdessen Premierminister Mateusz Morawiecki hin. Kaczynski selbst reiste zu einem Treffen mit Landwirten in die Kleinstadt Przysucha, wo er daran erinnerte, wie viel die PiS seiner Meinung nach für den ländlichen Raum getan hat. „Die Opposition hat nur Happen gegeben, aber wir einen ganzen Braten! Das ist der Unterschied“, sagte er.

Die Behörden und der staatliche Fernsehsender TVP haben bei der Debatte, an der Tusk teilnahm, außergewöhnliche „Vorsichtsmaßnahmen“ getroffen. Die Debatte fand ein Dutzend Kilometer vom Warschauer Stadtzentrum entfernt in einem gemieteten, abgelegenen Privatstudio statt, obwohl der Sender TVP immerhin über eine eigene Infrastruktur verfügt. Unabhängige Journalisten durften das Studio nicht betreten, ebenso wenig wie Zuschauer. Vor dem Studio demonstrierten Anhänger der jeweiligen Parteien, bewacht von zahlreichen Polizisten. Dennoch war in den Rufen der Oppositionsanhänger ein gewisser Optimismus zu hören: „Wir werden gewinnen!“, skandierten sie. Die PiS-Anhänger hingegen riefen traditionell: „Hier ist Polen“.

Mateusz Morawiecki bei der TV-Debatte im TVP-Fernsehen am 9. Oktober 2023. AFP

Lange Fragen und kurze Antworten

Am wichtigsten waren jedoch die Maßnahmen, die das staatliche Fernsehen im Studio ergriffen hat. Die Diskussion wurde von zwei vertrauenswürdigen Journalisten mit Autorität moderiert. Jeder der sechs eingeladenen Politiker hatte insgesamt sieben Minuten Redezeit.

Die „Fragen“ in der Montagssendung waren eigentlich kurze Kolumnen, also eher Statements als Fragen. Sie beschrieben positiv das Programm der PiS und die Aktivitäten der Regierungspartei und enthielten Kritik an den früheren Regierungskadenzen der heute oppositionellen Bürgerplattform von Donald Tusk. Die längste der Fragen wurde von Moderator Michal Rachon vom TVP-Regierungsfernsehen gestellt und dauerte 73 Sekunden. Die Teilnehmer hatten jeweils nur 60 Sekunden Zeit, um sie zu beantworten. Die Frage von Rachoń bezog sich auf das Thema Einwanderung und umfasste 156 Wörter auf Polnisch. Hier ist der vollständige Wortlaut.

Der vollständige Wortlaut von Michal Rachoń

„Bei dem Referendum, das bei den Wahlen am 15. Oktober ebenfalls abgehalten werden soll, werden die Polen über die Zukunft des Grenzzauns an der ostpolnischen Grenze entscheiden, der die Republik vor dem Zustrom von Migranten schützt, der von Russland und Weißrussland organisiert wird. Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang den Europäischen Migrationspakt, der einen Mechanismus für die Zwangsaufnahme einer derzeit noch unbestimmten Zahl von Migranten durch EU-Länder, darunter Polen, oder eine obligatorische Solidaritätsabgabe vorsieht? Der Pakt sieht vor, dass einige Staaten nach eigenem Ermessen und vorübergehend von der Verpflichtung zur Aufnahme von Migranten befreit werden können. Eine solche Entscheidung würde von der Europäischen Union und nicht von den Mitgliedsstaaten selbst wie Polen getroffen werden. Vertreter der Europäischen Kommission haben wiederholt erklärt, dass in der Frage der Einwanderung zwar keine Umsiedlungspflicht, wohl aber eine Solidaritätspflicht bestehe, und dass Länder, die keine Einwanderer aufnehmen wollen, ‚dafür bezahlen müssen, dass sie Migranten nicht aufnehmen‘. In dieser Frage spiegeln sich zwei gegenseitige Konzepte: Einmal das Konzept, das auf der Zustimmung zur Umsiedlung basiert, die in der Vergangenheit während der Regierung der Bürgerplattform (von Donald Tusk, Anm. d. Red.) geäußert wurde. Das andere Konzept wird derzeit vom Regierungslager vertreten, das es ablehnt, illegale Einwanderer auf Beschluss der Europäischen Union nach Polen zu holen. Welches dieser Konzepte wollen Sie in der nächsten Wahlperiode verfolgen?“

Donald Tusk schlug sich nicht besonders gut

Die Kandidaten wurden auch nach dem Renteneintrittsalter oder nach der Mauer an der polnischen Grenze zu Weißrussland gefragt. Ironischerweise ist die große Mehrheit sowohl der Oppositions- als auch der Regierungspolitiker bei diesen Themen prinzipiell nicht gegensätzlicher Meinung.



Donald Tusk hat sich in der Debatte nicht gut geschlagen. Zu Beginn war er nervös, dann hatte er Schwierigkeiten, sich einzubringen. Er bemühte sich, den derzeitigen Premierminister Mateusz Morawiecki zu kritisieren und erinnerte daran, dass dieser früher mal lediglich sein Berater war, als Donald Tusk noch an der Macht war und Morawiecki der aktuellen Oppositionspartei PO angehörte.

Tusk sprach auch über die Korruptionsskandale aus der PiS-Zeit. Er erinnerte daran, dass Morawiecki und seine Familie während Morawieckis Zeit als amtierender Ministerpräsident ein Vermögen mit Immobilien sich erwirtschaftet hätten und dass Morawiecki früher die von ihm heute kritisierte Anhebung des Rentenalters unterstützt hätte. Die Worte von Tusk enthielten jedoch kaum eine positive Botschaft oder eine Vision. Viel besser war der Auftritt von Donald Tusk in seiner vom privaten Fernsehsender TVN übertragenen Rede unmittelbar nach der Debatte, nachdem er das Studio bereits verlassen hatte.

Das Problem der Verkehrsunfälle in Polen

Viel besser schlug sich Szymon Holownia, Vorsitzender der neuen Partei „Koalition Trzecia Droga“ (Der dritte Weg), die ein Zusammenschluss der ehemaligen Bauernpartei PSL und der ehemaligen Holownia-Partei „Polen 2050“ ist. Es handelt sich hierbei um eine – für polnische Verhältnisse – gemäßigt konservative Formation, die sich mit ihrer Botschaft an jene Wähler wendet, die bisher für die PiS-Partei gestimmt haben, aber desillusioniert sind. Es war klar, dass Holownia jahrelang als Fernsehjournalist gearbeitet hatte und somit über Erfahrung verfügt, dass er hervorragend mit kurzen Zeitlimits umgehen kann, dass er dynamische Pointen einzusetzen weiß und auch noch witzig ist. An die „Bonzen“ der Regierungspartei (der polnische Begriff für Politiker, die ihr Vermögen mit Staatsgeldern aufbauen) richtete er eine Warnung aus, worüber die Medien anschließend ausführlich berichteten. Holownia sprach über die Zukunft, anstatt sich nur auf die Vergangenheit zu konzentrieren.

Auch die Redebeiträge der Vertreterin der Linken waren gut. Die Europaabgeordnete Joanna Scheuring-Wielgus wurde von ihrer Partei für die Debatte vorgeschlagen, obwohl sie nicht deren Vorsitzende ist. Somit war die Linke die einzige Partei, die von einer Frau vertreten war. Scheuring-Wielgus sprach in einer warmen, nicht aggressiven Art. Sie konzentrierte sich auf Lösungen, bezog sich aber oft auf Beispiele aus dem täglichen Leben. Auf die Frage nach der Einwanderung verwies sie auf die Bedeutung der Sicherheit, schlug vor, sich von kanadischen Lösungen inspirieren zu lassen, sagte aber auch, dass die Polen selbst eine Gesellschaft von Migranten seien. Joanna Scheuring-Wielgus erzählte, dass sie selbst in ihrer Jugend aus wirtschaftlichen Gründen nach England gezogen sei und dort als Tellerwäscherin gearbeitet habe. Auf die Frage nach der „Sicherheit der Polen“ verwies sie nicht auf die von der Regierung gekauften Waffen und den Ukraine-Krieg oder die Migrationsproblematik, sondern richtete den Fokus auf ein anderes Problem: Verkehrsunfälle in Polen. Sie verwies auf die Tatsache, dass sie selbst infolge eines Autounfalls Witwe geworden sei – genau wie 2.000 Menschen im vergangenen Jahr, „2.000 Menschen zu viel“, wie sie betonte.

Es gab auch keine Fragen zur Bildung

Und worüber hat Premierminister Mateusz Morawiecki von der PiS-Partei gesprochen? In erster Linie über den ehemaligen Premierminister Donald Tusk, sonst über fast nichts. Der Höhepunkt war, als Morawiecki daran erinnerte, dass Tusk 2010 von Wladimir Putin eine „prächtige Vase“ erhalten hatte. „Wofür hat er diese prächtige Vase bekommen?“, fragte Morawiecki. Premierminister Morawicki war sehr aggressiv, er sprach kaum über das PiS-Programm. Die regierungsfreundlichen Journalisten taten dies stattdessen, indem sie in ihren Fragen dem Programm der PiS-Partei einen positiven Rahmen gaben.

Krzysztof Bosak, Vertreter der rechtsextremen Konfederacja, wiederholte als vorletzter Gast in der Debatte immer wieder, dass den Ukrainern die Sozialleistungen weggenommen werden sollten – und versuchte so, die Stimmung der fremdenfeindlichen Wählerschaft zu nutzen. Er wiederholte auch, wie immer, konservativ-libertäre Parolen und forderte niedrigere Steuern und Sozialleistungen im Allgemeinen. Der letzte Teilnehmer, Krzysztof Maj, ein Vertreter der überparteilichen lokalen Regierungsvertreter, die unter anderem in der Woiwodschaft Niederschlesien zusammen mit der PiS-Partei regieren, hat jedoch praktisch keine Chance auf den Einzug in den Sejm.

Sehr wichtig war, wonach das Staatsfernsehen erst gar nicht fragte. Es gab überhaupt keine Fragen zum Recht auf Abtreibung, zu den Rechten der LGBT-Gemeinschaft oder zur Position der katholischen Kirche. Wahrscheinlich aus Angst. Dieses Thema ist für die Machthaber unangenehm. Ein Beispiel: Die Mehrheit der Wähler und vor allem der Wählerinnen, auch derjenigen, die rechts wählen, sind für eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts. Es gab auch keine Fragen zur Bildung, deren zunehmende Krise in Polen inzwischen ein wichtiges Thema ist. Ebenso wenig wurde nach der Inflation gefragt, die mit ihren stark steigenden Preisen den Bürgern das Leben schwer macht.



