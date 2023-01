Festakt: 15 Jahre Kooperation an deutsch-polnischer Grenze Die 15-jährige Zusammenarbeit von deutschen und polnischen Sicherheitsbehörden im gemeinsamen Zentrum Świecko wird an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) mit einem F... dpa

Słubice/Frankfurt (Oder) -Die 15-jährige Zusammenarbeit von deutschen und polnischen Sicherheitsbehörden im gemeinsamen Zentrum Świecko wird an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) mit einem Festakt in Słubice begangen. Die Veranstaltung findet nach Angaben des Polizeipräsidiums Brandenburg in einem neuen Gebäude auf polnischer Seite statt, die Behörden erhalten dort künftig mehr räumliche Kapazitäten für ihre grenzüberschreitende Kooperation. Anlässlich des Jubiläums wird Innenminister Michael Stübgen (CDU) eine Festrede halten.