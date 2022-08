„Festival of Lights“ soll trotz Energiesparens stattfinden Trotz der Energiesparmaßnahmen soll das „Festival of Lights“ im Oktober in Berlin stattfinden - allerdings in reduzierter Form. Das teilte der Senat auf eine... dpa

Berlin -Trotz der Energiesparmaßnahmen soll das „Festival of Lights“ im Oktober in Berlin stattfinden - allerdings in reduzierter Form. Das teilte der Senat auf eine CDU-Anfrage mit. Das Festival sei eine privatwirtschaftliche Veranstaltung und unabhängig vom Senat, der allerdings an alle Firmen appelliere, Energiesparmaßnahmen zu prüfen und wenn möglich umzusetzen.