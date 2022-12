Finanzämter bieten Infotag zur Grundsteuer an Noch nicht einmal die Hälfte der Berliner Grundstückseigentümer hat die geforderte Grundsteuererklärung abgegeben. Die Frist dafür läuft Ende Januar ab. Die ... dpa

ARCHIV - Das Wort Grundsteuer auf einem Bescheid für die Grundsteuer. Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Berlin -Bei der Abgabe der Grundsteuererklärung läuft es in Berlin bisher zögerlich. Die Finanzämter bieten am Mittwoch (7. Dezember) einen Infotag zum Thema Grundsteuer an. Das teilte die Senatsverwaltung für Finanzen am Dienstag mit. Grundstückseigentümer müssen die Grundsteuererklärung abgeben, weil das Bundesverfassungsgericht 2018 die bisherige Bemessungsmethode als mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar eingeschätzt hatte. Die Frist für die Abgabe ist auf Ende Januar verlängert worden. Am Mittwoch stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzämter von 8.00 bis 18.00 Uhr für Fragen zur Verfügung.