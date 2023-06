Sozialer Kahlschlag: Hilfe, Berlin kann sich Berlin nicht mehr leisten!

In der Hauptstadt laufen die Haushaltsverhandlungen. Eine Horror-Streichliste aus Neukölln lässt erkennen, worum es dabei geht: Es wird wehtun. Ein Kommentar.

Eine Horrorliste macht Karriere in Berlin. Sie stammt aus Neukölln und zeigt, welcher sozialpolitische Kahlschlag droht, wenn der Bezirk tatsächlich in den nächsten beiden Jahren 22,8 Millionen Euro weniger zur Verfügung haben sollte – so wie es die Pläne der Senatsfinanzverwaltung bisher vorsehen. Noch steht nicht fest, wie viel Geld die Bezirke tatsächlich weniger zur Verfügung haben werden. Dabei steht jetzt schon fest:

Jeder Neuköllner Spiegelstrich ist wie eine Ohrfeige. Wachschutz an zwölf Neuköllner Schulen entfällt – Klatsch!

Tagesreinigung an den Neuköllner Schulen entfällt – Klatsch!

Obdachlosenhilfe wird reduziert – Klatsch!

Wegfall der aufsuchenden Suchthilfe – Klatsch!

Wasserspielplätze werden geschlossen – Klatsch!

Kaputte Spielgeräte auf Spielplätzen werden nicht mehr erneuert – Klatsch!

Müllentsorgung in Grünanlagen wird halbiert – Klatsch!

Schließung von drei Jugendfreizeit- bzw. Familieneinrichtungen – Klatsch!

Reduzierung der Stadtteilkoordination ab 2025 – Klatsch!

Jugendreisen für besonders betroffene Jugendliche werden nicht mehr finanziert – Klatsch!

Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt fällt weg – Klatsch!

Freie Stellen im Bezirksamt werden temporär nicht nachbesetzt – Klatsch!

Zwölf Klatschen, mehr oder weniger gerecht verteilt auf Bereiche und Themen, über die ein Bezirk überhaupt entscheiden kann. Dazu muss man wissen: Rund 80 Prozent der Leistungen sind fix, sie betreffen Sozialleistungen aber auch die Pflicht, Schulplätze vorzuhalten. Der Rest ist variabel.

Um 250 Millionen Euro bräuchten die zwölf Bezirke, um soziale Zusatzangebote für Jugend, Familien und Schulen zu machen, die für viele Menschen von großer Bedeutung sind. Das heißt: da, wo es besonders wehtut, wenn sie wegfallen.

All das erinnert an die Zeit von Wowereit und Sarrazin

Insgesamt bleibt ein ungutes Gefühl. Man fühlt sich erinnert in die Zeit Anfang der 2000er-Jahre, als das Gespann Klaus Wowereit als Regierender Bürgermeister und Thilo Sarrazin als sein Finanzsenator sparte, „bis es quietscht“. Insbesondere die Bezirke brauchten anderthalb Jahrzehnte, um sich zu erholen.

Droht jetzt erneut ein Kahlschlag mit Langzeitfolgen? Die Neuköllner Horrorliste platzt in die Verhandlungen für den Berliner Doppelhaushalt 2024/2025. Und diese Verhandlungen stehen unter schwierigen Voraussetzungen.

Der neue Finanzsenator Stefan Evers muss einen außerordentlichen Spagat vollbringen. Er muss dafür sorgen, dass Berlins Rekordschulden von 66 Milliarden Euro nicht weiter so rasant steigen wie zuletzt. Da war der Senat von seinem Konsolidierungskurs aus Investieren und Schuldentilgung abgewichen und war erst der Coronapandemie und danach der drohenden Energieversorgungskrise mit massiven Hilfen für Wirtschaft und Privathaushalte begegnet. Nach dem Motto: In der Krise spart man nicht.

Das war teuer, aber richtig. Doch die Bedingungen haben sich geändert. Heute sind die Zinsen wieder so hoch, dass allein der Schuldendienst den Haushalt gefährden wird. Gleichzeitig haben alle Senatsverwaltungen, von denen nach der Wiederholungswahl bis auf eine alle neue Hausleitungen haben, ihre Wünsche hinterlegt. Und auch die Bezirke wollen zu ihrem Recht kommen - siehe Neukölln.

Plötzlich meldet sich auch Franziska Giffey zu Wort

Aus dem Umfeld von Finanzsenator Evers heißt es, dass beim Zusammenzählen eine Überzeichnung des Haushalts von sechs Milliarden entstünde. Diese Summe muss der Senator jetzt finden.

Am 11. Juli muss Evers dem Senat seinen ersten Entwurf vorlegen. Danach befassen sich Senat und Parlament damit. Zum Jahresende soll der neue Etat stehen.

Nun sind Haushaltsverhandlungen auch große Zeiten von Leuten, die man sonst fast übersehen hätte. So hat sich jetzt Franziska Giffey zu Wort meldet. Das letzte Wort sei noch nicht gesprochen.

Franziska Giffey hat als Wirtschaftssenatorin mit der Geldverteilung nur am Rande zu tun. Doch natürlich ist sie auch SPD-Landesvorsitzende, Vize-Regierungschefin und ehemalige Bürgermeisterin von Neukölln. In dieser Vielfach-Funktion wird sie teure Pfründe verteidigen wollen: Sei es das 29-Euro-Ticket, mit dem die SPD im Wahlkampf plakatiert hatte, oder aber auch die Neuköllner Aufgabenliste. Die Bezirke sollten weiter ihre Aufgaben erfüllen können, sagt sie.

Chef-Finanzer Evers wird sich also schon bald der Solidarität des Regierenden Bürgermeisters und CDU-Parteifreundes Kai Wegner versichern wollen. Manches steht man im Gespann besser durch. Erst recht, wenn man weiß, dass man vielen Leuten wehtun muss.