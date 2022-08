Finanzsenator Wesener warnt vor allzu großen Ausgabewünschen

Berlin steht finanziell noch erstaunlich gut da - trotz des Ukraine-Krieges mit all seinen Folgen. Doch das kann sich nun schnell ändern, mahnt der Hüter der...

Berlin -Wenige Tage vor einer Klausurtagung der Koalition, bei der es auch um Entlastungen der Menschen von hohen Preisen gehen soll, hat Berlins Finanzsenator Daniel Wesener vor allzu großen neuen Ausgabenwünschen gewarnt. Die Haushaltszahlen für die ersten sechs Monate seien zwar gut. Aber es handele sich um eine finanzpolitische Momentaufnahme, die keine Schlüsse auf das Gesamtjahr zulasse, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag bei der Vorlage eines sogenannten Statusberichts für das erste Halbjahr.

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass sich die Einnahmen des Landes in dem Zeitraum recht gut entwickelten. Gleichzeitig gab der Senat nicht ganz so viel Geld aus wie üblich, so dass sich der sogenannte Finanzierungssaldo auf 2,3 Milliarden Euro belief.

Wesener nannte im Wesentlichen zwei Gründe für die Entwicklung. Zum einen sprudelten noch die Steuereinnahmen - trotz des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und seiner wirtschaftlichen Folgen wie hohen Energiepreisen. Zum zweiten wurde bis zur Verabschiedung des Doppelhaushalts 2022/23 im Juni eine sogenannte vorläufige Haushaltsführung praktiziert. In dieser Zeit galten in den Verwaltungen zum Teil Einschränkungen beim Geldausgeben.

Im zweiten Halbjahr ändere sich das nun, so Wesener. Alle Experten gingen infolge des Krieges von einem Rückgang der Konjunktur und damit auch der Steuereinnahmen aus. Es drohe sogar eine Rezession. Auf der anderen Seite hole der Senat im zweiten Halbjahr zahlreiche für 2022 geplante Investitionen und andere Ausgaben nach, die während der vorläufigen Haushaltsführung noch ruhten.

Darunter seien auch große Brocken wie Kapitalzuführungen an die Tegel Projekt GmBH (329 Millionen Euro) und die Flughafengesellschaft FBB (147 Millionen Euro). Stark zu Buche schlagen zudem Investitionen in den Öffentlichen Nahverkehr (180 Millionen Euro) und Zuschüsse für nicht-öffentliche Krankenhäuser (114 Millionen Euro).

Gleichwohl erneuerte Wesener das Versprechen von Rot-Grün-Rot, in der Energiekrise auf Landesebene bedürftigen Menschen, aber gegebenenfalls auch Unternehmen oder Institutionen helfen zu wollen. „Das Bekenntnis dieser Koalition, gerade im Bereich Energiekosten auch Entlastungen zu generieren, das steht.“ Was genau Berlin tun könne, hänge aber von den Maßnahmen des Bundes ab. Und da sei vieles noch offen, die Debatte dort laufe „kakophon“, so Wesener.

Bislang steht auf Landesebene zur Abfederung der Folgen der Energiekrise ein Fonds mit 380 Millionen Euro zur Verfügung. Die Summe wird indes womöglich erhöht. Die Spitzen der rot-grün-roten Koalition wollen an diesem Freitag bei einer Klausur darüber beraten.

Aus Sicht von SPD-Partei- und -Fraktionschef Raed Saleh zeigt der von Wesener vorgelegte Statusbericht, dass es erhebliche krisenbedingte staatliche Steuermehreinnahmen gebe. „Diese resultieren im Wesentlichen aus hohen Preisen, die die Bevölkerung zahlen muss. Diese Mehreinnahmen müssen zum Teil zur Entlastung der Bevölkerung zurückgegeben werden.“ Darüber werde am Freitag zu reden sein, da auch in Berlin über zwei Milliarden Euro „übrig“ seien.

Die Sprecherin für Haushalt und Finanzen der FDP-Fraktion, Sibylle Meister, warnte die Koalition hingegen vor „maßlosen Ausgabenpaketen“. Wichtig sei jetzt, die Mitte der Gesellschaft steuerlich zu entlasten und Menschen, die über kein oder nur geringes Einkommen verfügten, zielgerichtet zu unterstützen.

AfD-Fraktionschefin Kristin Brinker erklärte, aus ihrer Sicht lasse das zweite Halbjahr haushaltspolitisch nichts Gutes erwarten. „Schon aufgrund der steigenden Energiepreise sind die Risiken erheblich, die finanziellen Spielräumen sind gering. Dabei bräuchte es ab dem Herbst dringend weitere Entlastungen für die Bürger auch seitens des Landes.“