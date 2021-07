Bundeskanzlerin Angela Merkel wird bei ihrem Besuch in Washington in einer Doppel-Rolle gesehen: Als deutsche Regierungschefin wollen US-Präsident Joe Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris der Kanzlerin auf den Zahn fühlen, wie es nach ihr in Deutschland weitegeht. Das betrifft vor allem das Verhältnis Deutschlands zu Russland, sagt Susi Dennison, Europa-Expertin des European Council on Foreign Relations (ECFR), der Berliner Zeitung. Im besonderen gehe es um die Pipeline Nord Stream 2: „Die US-Regierung will ausloten, wie viel Spielraum Merkel hat. Und vor allem will man ihre Einschätzung hören, wie es weitergehen soll.“

Ein simpler Deal, etwa in der Art, dass Deutschland mit der Ukraine im Bereich der erneuerbaren Energien zusammenarbeitet, dürfte Biden nicht ausreichen – auch weil der Präsident selbst unter innenpolitischem Druck steht. Der republikanische Senator Ted Cruise blockiert jede Neuernennung für das Biden-Kabinett und verlangt, dass Biden die Sanktionen gegen Nord Stream 2 in voller Härte in Kraft setzt. Das hat Biden bisher nicht getan – was für viele Beobachter als Zeichen einer neuen Kooperationsbereitschaft mit Russland gesehen wird. Susi Dennison: „Der russische Präsident Putin hat seinen Tonfall deutlich verändert. Das macht die Gespräche einfacher. Vor allem erkennt Putin jetzt die Notwendigkeit an, gemeinsam gegen den Klimawandel zu kämpfen. Zu diesem Thema gab es von ihm früher meist nur Spott. Das hat sich geändert.“ Dennison sieht im Besuch des Klima-Sonderbeauftragten John Kerry einen echten Fortschritt.