Finnland wählt: Drei Parteien könnten stärkste Kraft werden Wird das künftige Nato-Land im hohen Norden Europas weiter von Sanna Marin regiert oder gibt es einen Führungswechsel in Helsinki? Bei der Parlamentswahl in ... dpa

ARCHIV - Beim Nato-Anwärter Finnland muss Regierungschefin Sanna Marin trotz ihrer Popularität um ihr Amt bangen. Es bahnt sich ein Dreikampf um die Regierungsmacht an. A Press/dpa Roberto Monaldo/LaPresse via ZUM

Helsinki (dpa) - -Kurz vor der offiziellen Aufnahme in die Nato wählt Finnland ein neues Parlament. Gleich drei Parteien können sich in dem EU- und Euroland Chancen darauf ausrechnen, stärkste Kraft zu werden. Die beiden aussichtsreichsten Herausforderer von Ministerpräsidentin Sanna Marin, der Konservative Petteri Orpo und die Rechtspopulistin Riikka Purra, gaben in Turku und in Kirkkonummi ihre Stimmen ab.