Flüchtlinge in Berlin: Senat sucht nach Unterkünften – und findet vor allem Protest

Die Situation für ukrainische Kriegsflüchtlinge und Asylbewerber aus aller Welt in Berlin spitzt sich stark zu. Jeden Monat kommen rund 3000 Menschen in die Stadt, um zu bleiben. Die Plätze in den Unterkünften werden knapp. Das zuständige Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) schlägt Alarm. Aktuell sind in den rund 100 Einrichtungen nur noch insgesamt rund 300 Plätze frei.