Migranten sollen bei Bürgern einziehen: New Yorks Bürgermeister will dafür zahlen

In den USA steigen die Zahlen illegaler Einwanderer rasant. Viele kommen nach New York. Bürgermeister Eric Adams will sie auch in Privatwohnungen unterbringen.

Die steigende Zahl von Migranten beschäftigt nicht nur die deutsche Politik. Auch in den USA wird über ihre Versorgung und Unterbringung diskutiert. Angesichts tausender Menschen, die in New York City ankommen, hat Bürgermeister Eric Adams nun eine ungewöhnliche Idee: Der US-Demokrat schlägt vor, dass sie in „Privantunterkünften“ unterkommen, zum Beispiel in freien Zimmern Das berichten unter anderem der Sender CBS und die Zeitung Daily Mail.

„Es gibt Mieter, die im Moment unter wirtschaftlichen Problemen leiden. Sie haben freie Zimmer. Es ist billiger und eine gute Investition für uns, zu einer Familie zu gehen und sie zu unterstützen, anstatt die Menschen in großen Gemeinschaftsunterkünften oder in diesen Notunterkünften unterzubringen“, sagte Adams am Montag der Presse.

Zudem kündigte der US-Demokrat eine Partnerschaft mit Gotteshäusern an, um Migranten in New York eine Bleibe zu bieten. Sollte sein Plan mit den religiösen Einrichtungen aufgehen, so der Bürgermeister, könnten womöglich bis zu 1000 Asylsuchende gleichzeitig aufgenommen werden.

Adams zufolge könnten etwa 50 Gotteshäuser jede Nacht bis zu 19 erwachsene Männer unterbringen. „Unabhängig davon, welchen Glauben man praktiziert, ist es Teil jeder spirituellen Tradition, sich um die Bedürftigen zu kümmern“, sagte der Bürgermeister. Zugleich forderte er mehr staatliche Hilfen bei der Unterbringung von Zugewanderten.

Florida schickt Flugzeuge mit Migranten nach Kalifornien

Wie die Daily Mail berichtet, sind seit April 2022 mehr als 70.000 Migranten in der Metropole an der Ostküste angekommen. Zuvor hatten Gouverneure von republikanischen Staaten wie Texas und Florida Busse mit Geflüchteten und Migranten nach New York geschickt.

Bereits im Januar war der Bürgermeister von New York an die mexikanische Grenze gereist und hatte verkündet, dass seine Stadt „keinen Platz“ für ganze Busse mit Migrantinnen und Migranten habe. Die meisten Geflüchteten erreichen die USA aus Mexiko und Ländern Zentralamerikas.

Gouverneur von Florida ist Ron DeSantis, ein Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner. An diesem Mittwoch bestätigten Beamte des Bundstaates, dass die Regierung von DeSantis erst kürzlich zwei Charterflüge organisiert hatte, um Migranten nach Sacramento in Kalifornien zu bringen. Das berichtete die New York Times.

Republikanische Senatoren argumentieren, dass eine angeblich laxe Einwanderungspolitik vor allem von demokratischen Politikern unterstützt und ermöglicht wird, in deren Staaten, die nicht an der Südgrenze der USA liegen, aber kaum Migranten ankommen.

Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, stellte auf Twitter die Frage in den Raum, ob gegen die Verantwortlichen für die Flüge in seinen Bundesstaat „Anklage wegen Entführung“ gerechtfertigt sein könnte.