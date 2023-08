Flüchtlingslager im Luxusliner oder auf dem Lastkahn: Da zeigt sich die Asylpolitik des Landes

In England zogen am Montag die ersten Flüchtlinge auf die „Bibby Stockholm“, einen Lastkahn, der zu einem Wohnschiff umgebaut wurde. Vor Ort, auf der Insel Portland, protestierten einige Menschen gegen den Ankerplatz des dreistöckigen Schiffes, manche Anwohner fürchten um ihre Sicherheit. Andere, darunter Menschenrechtsaktivisten, kritisierten die strikte Asylpolitik der britischen Regierung.



Premierminister Rishi Sunak will Migranten mit drastischen Gesetzen abschrecken. Andererseits will seine Regierung bei der Unterbringung von Flüchtlingen Geld sparen.