Berlin: Die SPD will einen Flüchtlingsgipfel – und scheitert auch an sich selbst

Da plant man lange, und dann kommt die Realität dazwischen. Rund fünfeinhalb Monate nach dem Regierungswechsel in Berlin zog der schwarz-rote Senat auf seiner turnusmäßigen Sitzung Bilanz des bisher Erreichten. Welche der 52 Projekte eines im Juni beschlossenen Sofortprogramms wurden bislang umgesetzt, welche zumindest angeschoben? Doch anschließend vor der Presse überdeckten die aktuellen Themen alles: der Krieg in Israel und die Lage der Flüchtlinge in Berlin.

„Seit Sonnabend hat sich die Welt verändert“, sagte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Der terroristische Anschlag auf Israel habe „weitreichende Folgen für Berlin“. Doch es bleibe für ihn dabei: „Judenhass, Israelhass und Antisemitismus haben auf unseren Straßen keinen Platz.“



Auf die Entgegnung, dass Pro-Palästina-Bekundungen ganz offenbar sehr wohl Platz auf den Straßen und auf den Schulhöfen der Stadt habe, wie sich seit Tagen zeige, sagte Wegner: „Das ist absolut inakzeptabel“, und da, wo es dennoch stattfinde, werde „der Rechtsstaat mit aller Konsequenz dagegen vorgehen“. Was genau er damit meinte, ließ der Regierungschef offen.

Berliner Koalition: In der Flüchtlingspolitik zeigen sich Risse

Das Zusammenhalten könnte womöglich auch eine gute Strategie bei der Bewältigung der wachsenden Zahlen von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine und Asylbewerbern aus anderen Ländern sein. Ist es aber offenbar nicht so ganz der Fall in der schwarz-roten Koalition.



Bei Wegners Juniorpartner SPD geistert schon länger die Idee eines Flüchtlingsgipfels durch die Reihen. Der Regierende Bürgermeister solle alle erdenklichen Senatsverwaltungen, die Bezirke, die landeseigenen Wohnungsbauunternehmen, die freien und gemeinnützigen Träger der Flüchtlingsunterbringung und -versorgung, die Wirtschaft, am besten noch die bundeseigene Liegenschaftsverwaltung Bima zusammentrommeln – kurz: alle, die auch nur irgendwie zur Linderung der Notlage beitragen könnten.

Berliner SPD: Regierungschef Wegner soll Flüchtlingspolitik koordinieren

Außerdem solle eine Koordinierungsstelle in Wegners Senatskanzlei installiert werden. Denn nur diese könne etwa die Bundeswehr anfordern, die bei der Bewältigung des organisatorischen Aufwandes bei Aufnahme und Registrierung helfen könnte. Mit einer solchen zentralen Stelle wäre es womöglich auch leichter, Liegenschaften und Flächen des Bundes zu beschlagnahmen. So die SPD.

Den Anstoß hatte pünktlich zur dienstäglichen Senatssitzung der SPD-Politiker Orkan Özdemir gegeben. Via Deutsche-Presseagentur forderte der Abgeordnete und enge Vertraute von Partei- und Fraktionschef Raed Saleh einen städtischen Flüchtlingsgipfel. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) müsse so rasch wie möglich alle Beteiligten aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft an einen Tisch holen, sagte der Sprecher für Integration der SPD-Fraktion. Dabei müsse besprochen werden, wie es bei der Aufnahme, Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen in Berlin weitergehe. „Herr Wegner muss jetzt auch Verantwortung übernehmen. Ich finde, er sollte das tun, was man von einem Regierenden erwartet“, sagte Özdemir.

Dazu gehöre, dass sich Wegner ein Beispiel nehme an seiner Vorgängerin, der SPD-Politikerin Franziska Giffey. Diese habe vor anderthalb Jahren Aufnahme und Versorgung der Abertausenden Ukraine-Flüchtlinge zur Chefinnensache erklärt und gemeinsam mit der Sozialverwaltung viele Maßnahmen koordiniert, sagte Özdemir. Damals war Katja Kipping von der Linkspartei Sozialsenatorin.

Berliner Flüchtlingspolitik: Das Duo Giffey/Kipping als Vorbild

Tatsächlich galt das Duo Giffey/Kipping als überaus erfolgreich. Immer wieder war auch die Rede von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit der beiden Frauen.



Heute ist Cansel Kiziltepe von der SPD Sozialsenatorin. Berichte einer guten Zusammenarbeit zwischen Wegner und ihr gibt es eher nicht.

Franziska Giffey (l.), damals Regierende Bürgermeisterin Berlins, und Katja Kipping, damals Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, im Dezember 2022 bei der Besichtigung einer neuen Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Flughafen Tempelhof. dpa

Kai Wegner zur Flüchtlingspolitik: „Wir haben die Lage unter Kontrolle“

Dennoch wird Kai Wegner auch beim Flüchtlingsthema nicht müde zu betonen, wie wichtig ihm eine Zusammenarbeit des gesamten Senats sei. Am Dienstag sagte er: Denjenigen, die hierherkommen, Sicherheit zu geben, ein Dach über dem Kopf, das sei gemeinsame Aufgabe des gesamten Senats. „Nur gemeinsam schaffen wir es, oder wir schaffen es nicht. Ich bin aber der felsenfesten Überzeugung, dass wir es gemeinsam schaffen.“ Und dann sagte er: „Wir haben die Lage unter Kontrolle, und ich werde es nicht zulassen, dass sie außer Kontrolle gerät.“

Schon vor Monaten rief Wegner eine Taskforce zusammen, bestehend aus Vertretern mehrerer am Thema beteiligter Senatsverwaltungen. Am kommenden Montag ist ihr vierter Termin.



Der SPD ist eine Taskforce nicht stark genug. Alle sollten an einen Tisch, am besten an Wegners. Ein Gipfel müsse her, der Regierende in Verantwortung genommen werden.

Berliner SPD will eigene Sozialsenatorin schützen – Wegner soll ran

Sozial- und Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD, 2.v.l.) auf der Jobmesse für Geflüchtete, Future Together Berlin (FuTog), Anfang Oktober dpa

Dahinter steckt, dass in der SPD und auch in der Sozialverwaltung seit einiger Zeit geargwöhnt wird, CDU-Mann Wegner wolle SPD-Frau Kiziltepe mit dem Thema Flüchtlingsunterbringung und -versorgung in Wahrheit und im Zweifel alleine lassen. Kiziltepe, eine Parteilinke, könnte angesichts der gewaltigen Aufgaben ernsthaften politischen Schaden nehmen. Wenn’s schiefgeht, soll Wegner mit schuld sein.

Berliner Flüchtlingspolitik: Mario Czaja als warnendes Beispiel

Wohl jedem in der Berliner Politik ist das Schicksal des damaligen Gesundheitssenators Mario Czaja (CDU) vor Augen, der in der Flüchtlingskrise 2015/16, alleingelassen vom damaligen Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), scheitern musste. Czaja bekam in der Berliner Politik nie mehr ein Bein auf den Boden. Das, so die SPD, solle Cansel Kiziltepe unter umgekehrten Voraussetzungen jetzt nicht passieren.

Was immer sich Kiziltepe, Özdemir und Saleh von der Senatssitzung an diesem Dienstag versprochen haben mochten, es ging ganz offenbar nicht auf. Wegner blieb bei seinem Nein zu einem Gipfel. „Unser Flüchtlingsgipfel ist die Taskforce“, sagte er auf Nachfrage der Berliner Zeitung. Dort werde „pragmatisch und ideologiefrei“ gesprochen und gearbeitet, „in einem sehr freundschaftlichen und offenen Arbeitsklima“. Im Übrigen, so Wegner, müsse Politik nach den Realitäten gemacht werden, nicht nach Wunschvorstellungen.

Aus Wegners Sicht geht die Erzählung so: Vor einiger Zeit habe das – im Übrigen Senatorin Kiziltepe unterstellte – Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) Alarm geschlagen: Es gebe keine freien Plätze mehr. Der Senat habe also schnell handeln müssen. Er selbst habe dann die Taskforce gegründet, die rasch dafür gesorgt habe, dass die Großunterkünfte auf den ehemaligen Flughäfen Tegel und Tempelhof erweitert wurden – und noch weiter wachsen werden. Bis zu 7000 Menschen sollen dort bald Platz finden. Da sei es nicht die Zeit, Organisationsfragen zu klären, sondern anzupacken. Der Name Kiziltepe fiel bei Wegners Aufzählung der Taskforce-Errungenschaften nicht.

Berliner Überraschung: Selbst Franziska Giffey hält nichts von einem Flüchtlingsgipfel

Noch überraschter werden Kiziltepe, Özdemir, Saleh von der Haltung Franziska Giffeys gewesen sein. Auch die heutige Stellvertreterin Wegners im Senat sieht nach eigenen Worten keine Notwendigkeit für einen Flüchtlingsgipfel. „Wir sind doch schon viel weiter“, sagte Giffey auf der anschließenden Pressekonferenz.

Als Wirtschaftssenatorin sei sie ja auch Aufsichtsratschefin der Messe. Und deswegen könne sie berichten, dass der landeseigene Betrieb „massiv in die logistische Unterstützung“ beim Ausbau der Großunterkünfte gehe. Zwei zusätzliche große Leichtbauhallen könnten spätestens in der übernächsten Woche fertig sein: Platz für noch einmal 2500 Menschen.

Giffey zur Flüchtlingspolitik: Ein Gipfel kann nicht alles beschließen

Und es gehe doch längst weiter, so Giffey. Man spreche gerade darüber, wer aufbaue, wer Hallen einrichte, wer das Personal stelle. Aber eben auch, wo es neue Grundstücke für weitere Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge gebe, sogenannte Mufs. Das sind moderne Plattenbauten, die im günstigsten Falle anschließend in den sozialen Wohnungsmarkt übergehen könnten. Auf solche Fragen müsse die gesamte Kraft gehen. „Und das ist weit mehr, als ein Gipfel beschließen kann.“



Und dann sagte Giffey, immerhin Co-Vorsitzende der Berliner SPD neben Raed Saleh, man müsse „aus dem normalen Modus in den Krisenmodus kommen“. Und es blieb dabei offen, wen sie gemeint haben könnte.