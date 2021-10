Berlin/Ahrweiler - Vor drei Monaten kam es im Westen Deutschlands zur Katastrophe: Am 14. und 15. Juli löste extremer Starkregen an der Ahr eine Flutwelle aus und setzte weite Teile des Tals unter Wasser. Menschen starben, Häuser und Existenzen wurden zerstört. Auch heute noch ist den Bewohnern im Ahrtal die traumatische Nacht deutlich anzumerken. Etliche sind weggezogen, andere werden noch lange mit dem Wiederaufbau beschäftigt sein. So wie Andy Neumann aus Ahrweiler, der neben den Arbeiten an seinem Haus und der psychischen Bewältigung der Katastrophe noch ein anderes Projekt gestemmt hat: Der 46-jährige BKA-Beamte hat ein Buch über die Nacht der Flut und die Wochen danach geschrieben. In „Es war doch nur Regen!?“ erzählt Neumann von den Ängsten, die seine Familie durchlitten hat – und prangert gewaltige Versäumnisse an.

Herr Neumann, wie haben Sie die Nacht vom 14. auf den 15. Juli erlebt?

Ich war zu Hause bei meiner Frau und meinen Kindern und bis zum späten Abend sehr gelassen. Es regnete die ganze Zeit, aber ich war wie alle anderen überzeugt, dass es Warnungen geben würde, wenn ernste Gefahr drohte. Von uns sind es 250 Meter bis zur Ahr, das gab uns ein Gefühl der Sicherheit. Es währte so lange, bis das Wasser ins Haus sickerte – die folgenden zwei Stunden habe ich so starke Ängste durchlitten, das möchte ich nie wieder erleben.

Haben Sie irgendetwas davon kommen sehen? Wurden Sie gar nicht gewarnt?

Um 20.17 Uhr kam die Feuerwehr vorbeigefahren, es gab eine Durchsage, die keiner von uns als dramatisch verstanden hat. Es wurde unter anderem gesagt, dass man Keller und Tiefgaragen meiden solle, und da wir keinen Keller haben, machten wir uns auch keine Sorgen. Als ich dann um 2 Uhr nachts mit meiner Familie im Obergeschoss festsaß und das Wasser nur noch fünf Stufen entfernt von uns stand, rief ich bei der Feuerwehr an und bat um eine ehrliche Lageeinschätzung. Man sagte mir, das Wasser würde eher noch weiter steigen, im schlimmsten Fall müssten wir aufs Dach. Das war der Moment, in dem die Angst in mir überhandnahm. Was ist, wenn wir aufs Dach müssen, um uns herum nur ein reißender Strom? Meine Frau und ich können schwimmen, uns vielleicht irgendwo festklammern, aber wie soll das gehen mit Kindern auf dem Arm, die zwei und fünf Jahre alt sind, die nicht schwimmen können?

Das hört sich einfach nur entsetzlich an. Hat es Ihnen irgendwie geholfen, dass Sie durch Ihre Arbeit tagaus, tagein mit Gefahrensituationen und Großschadenslagen befasst sind?

Im Gegenteil: Wenn die Feuerwehr sagt, mehr als eine Anleitung zur Selbsthilfe kann sie nicht anbieten, dann ist das verheerend. Ich kenne mich aus mit Rettungskapazitäten, mit der Verfügbarkeit von Hubschraubern, mit Prioritätenlisten in solchen Fällen. Mir war also vollkommen klar, eine Rettung wäre für uns nicht möglich gewesen. Meine Profession und mein Wissen standen mir eher im Weg, das war niederschmetternd. Meine Frau war in diesen Stunden viel tapferer als ich, sie hat es fertiggebracht, dass unsere Kinder fast die ganze Zeit schliefen. Vor allem deshalb geht es uns heute allen gut, wir haben überlebt, wir haben uns. Meine Geschichte ist verglichen mit vielen anderen im Ahrtal im Ergebnis sicher eine der besseren.

Axel Hausberg Zur Person Andy Neumann, 46, lebt mit seiner Familie im rheinland-pfälzischen Ahrweiler, das vom Hochwasser besonders schwer getroffen wurde. Neumann begann 1995 seine Ausbildung zum Kommissar beim Bundeskriminalamt, heute arbeitet er dort in leitender Funktion. Lange Zeit war er als Ermittler im Terrorismusbereich tätig.



Neumann ist leidenschaftlicher Musiker und hat bereits einen Thriller geschrieben. Sein neues Buch „Es war doch nur Regen!?“ ist Anfang Oktober im Gmeiner Verlag erschienen und kostet 14 Euro.

Wo sehen Sie bei der Flut die größten Versäumnisse?

Ganz klar beim Katastrophenschutz. Die Zuständigkeiten in diesem Land sind eine Vollkatastrophe, insbesondere wenn man bedenkt, wie intensiv sich allein die Polizei auf Extremsituationen in ihrer Zuständigkeit vorbereitet. Warum ist das bei wetterbedingten Ereignissen anders, frage ich. Warum wurde etwas so Elementares wie der Katastrophenschutz in die ausschließliche Zuständigkeit der Bundesländer gegeben, die es dann wiederum an die Landräte weiterdelegieren? Der Schutz vor großen Unglücken gehört in professionelle Hände, und Katastrophenlagen in dieser Dimension muss der Bund koordinieren. Fragen Sie mal, wie viele Kräfte in diesem Einsatz aus Rheinland-Pfalz und wie viele vom Bund und anderen Ländern kamen. Dann liegt die Antwort schon auf der Hand. Die neue Regierung sorgt hoffentlich endlich dafür, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zu dem ausgebaut wird, was sein Name verspricht und was die Menschen auch von ihm erwarten dürfen: Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe!

Es gab auch ein Versagen auf persönlicher Ebene …

… ja, von einem Landrat, der bis heute keine Schuld eingestehen will, vom Innenministerium in Rheinland-Pfalz, das an diesem Tag ebenfalls nicht gehandelt hat, obwohl die Möglichkeit bestand. Bis heute gibt es keine Entschuldigungen, keine Rücktritte, nur eine lange Kette von Nichtverantwortlichkeiten, die wie üblich irgendwo ganz weit unten endet. Ehrlich, da muss man sich nicht wundern, dass die Leute immer politikverdrossener werden.

Imago/Joachim Bywaletz Der Tag danach: 133 Menschen starben im Hochwasser an der Ahr, Tausende wurden obdachlos.

Ihr Buch kam nicht einmal drei Monate nach der Flutkatastrophe heraus. Wie ging das so schnell – bei allem, was Sie zu stemmen haben?

Das Buch besteht zu großen Teilen aus Facebook-Protokollen, die ich geschrieben habe, wenn ich nicht schlafen konnte, aber auch keine Kraft mehr zum Schlammschippen hatte. Das Schreiben war eine Art Selbsttherapie, und das hat gut funktioniert. Mit dem Buch wollte ich auch andere Betroffene unterstützen. Die Verkaufserlöse spende ich für Familienprogramme und Renaturierungsprojekte, das mache ich alles zu 100 Prozent transparent. Schließlich weiß ich aus nächster Nähe, wie viele Leute im Ahrtal frustriert sind über Spendengelder, die einfach versackt sind. Das wird mir nicht passieren.

Wie geht es Ihnen und Ihrem Umfeld in Ahrweiler heute?

So gut es eben geht. Wir werden noch eine ganze Weile nicht in unserem Haus leben können, aber wir sind immerhin beim Gebäude versichert und haben Hilfen vom Land bekommen, sodass der finanzielle Schaden sich in Grenzen hält. Für diese und viele weitere Unterstützung bin ich dankbar.

Haben Sie daran gedacht, wegzuziehen, woanders neu anzufangen?

Wir haben das einmal ganz kurz erwogen und uns dann dagegen entschieden. Aber ich werde mir in den nächsten Jahren sehr genau anschauen, was zum Hochwasserschutz gemacht wird.

Inzwischen zeichnet sich ab, dass fast alle Häuser wieder aufgebaut werden, und dass es ein umfassendes Schutzkonzept für die Zukunft, jedenfalls bisher, nicht gibt. Dabei warnen Wissenschaftler, die Flut könnte sich schon bald wiederholen. Wie lebt es sich mit diesem Gefühl?

Beschissen. Man verlässt sich darauf, dass alles dafür getan wird, dass sich so eine Katastrophe nie wiederholt. Aber nun werden zum Beispiel begonnene Neubauprojekte am Ahrufer mit Prio 1 weiterbetrieben. Dieser Widerspruch macht einen fertig. Wenn es um den Schutz der Bevölkerung geht, hätte man unbequeme Entscheidungen treffen müssen, da kann es nicht weiterlaufen wie vorher. Wenn das die Marschroute für die Zukunft bleibt, werden wir uns perspektivisch vielleicht doch irgendwann ein neues Zuhause suchen müssen, so weh das auch tut.

Im Nachhinein war viel von der Unterstützung in der Bevölkerung zu lesen. Wie haben Sie das erlebt?

Diese Solidarität hat das ganze Tal getragen, sie hat dafür gesorgt, dass die Kurve nur nach oben ging. In diesem Fall waren die sozialen Medien wirklich mal sozial: Menschen aus dem ganzen Land haben sich via Facebook organisiert. Noch immer kommen Helfer, und sie werden auch immer noch gebraucht.

Sie schreiben, als Sie mitten im Schlamm standen, hätten Sie geahnt: „Wir Menschen sind so viel stärker als dieses Volk, das sich tagaus, tagein über Nichtigkeiten auseinandersetzt.“ Wie meinen Sie das?

Wir diskutieren und ereifern uns über Themen, die es einfach nicht wert sind. Die Gesellschaft wird immer selbstbezogener, und während sich die Menschen über kleinste Kleinigkeiten maximal aufregen, geraten die wichtigen Dinge aus dem Blick. Solche Krisen, so unschön sie auch sind, beweisen, dass wir in der äußersten Not aber auch anders ticken können, dass es eine immense Kraft in uns gibt. Ein Beispiel: Wir streiten über Flüchtlinge und darüber, ob die Jugend verweichlicht ist oder nicht. Aber die waren alle da und haben mit angepackt. Die Jugend, die Flüchtlinge, alle. Für mich war das ein unglaubliches Signal. Machen wir was draus!