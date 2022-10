Forscher hält OB-Wahl für offen Mit Spannung wird das Ergebnis der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt zwischen SPD und AfD in Cottbus erwartet. Politikforscher Botsch sagt, welche Chance... dpa

ARCHIV - Lars Schieske ist AfD-Kandidat für die Wahl zum Cottbuser Oberbürgermeister. ld Frank Hammerschmidt/dpa/Archivbi

Cottbus -Die Oberbürgermeisterwahl in Cottbus zwischen SPD-Kandidat Tobias Schick und AfD-Bewerber Lars Schieske ist nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Gideon Botsch noch offen. „Eine strukturelle Mehrheit für die AfD gibt es auch und gerade in Cottbus nicht“, sagte der Professor an der Universität Potsdam der Deutschen Presse-Agentur. „Ob der sozialdemokratische Mitbewerber es aktuell schaffen wird, die strukturelle demokratische Mehrheit in Wählerstimmen zu übersetzen, ist keineswegs sicher.“