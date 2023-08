Aus für billige Perso-Fotos: Automatenanbieter laufen Sturm gegen Innenministerium

Sie kosten zwischen sechs und 25 Euro – doch bald sollen billige Automaten-Passfotos für den Personalausweis nach Plänen von Innenministerin Nancy Faeser Geschichte sein. Die Anbieter von Automaten laufen Sturm.

Hintergrund ist, die Ausweise fälschungssicher zu machen. Daher sollen Passbilder künftig nur noch – im Fall Berlin – im Bürgeramt entstehen. Die Regelung gilt allerdings nur für neu beantragte Pässe und Personalausweise.

Der Gesetzentwurf dazu entstand vor drei Jahren, der Anlass für die Neuregelung war unter anderem das sogenannte Morphing. Bei diesem technischen Verfahren werden Bilder mehrerer Personen – in der Regel zwei – so miteinander vereinigt, dass man mit bloßem Auge nicht mehr erkennen kann, ob es die eine oder die andere Person ist. Wenn ein Passbild so manipuliert ist, können beide Personen den Ausweis für einen Grenzübertritt benutzen, hieß es damals in dem Papier. Es sei nötig, Pässe und Personalausweise fälschungssicher zu machen, damit deutsche Bürger auch in Zukunft visafrei in die meisten Staaten reisen könnten, verlautbarte das Ministerium 2020.



Das Innenministerium und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wollen daher mit der neuen Vorgabe der Manipulation von Fotos für biometrische Ausweise vorbeugen. Daher droht nun das Aus der Billig-Fotoautomaten.

Fotofix-Automat für biometrische Passbilder. Hier heißt es noch: „Nach neuer Norm für alle Ausweisdokumente“. Manfred Segerer/imago

Ein Fotoautomat müsste danach direkt im Büro stehen

Private Firmen dürfen danach den Service in solchen Automaten in Zukunft nur noch anbieten, wenn die Automaten „im direkten Sichtfeld von Sachbearbeitern“ stehen, geht aus einer Verordnung des Bundesinnenministeriums hervor. Bedeutet: Solch ein Automat müsste dann direkt in einem Büro stehen. Alternativ könnten Fotografinnen und Fotografen vor Ort Bilder machen.



Mit einem Brandbrief an das Bundesinnenministerium und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wehren sich laut RND nun die Anbieter von Fotoautomaten gegen die Verordnung, die regulieren soll, wo und wie Fotos für Personalausweise, Pässe oder Aufenthaltstitel hergestellt werden dürfen.

Vorgabe: „Praxisfremd und praktisch nicht erfüllbar“

Die vorgesehene Regelung wirke sich „wettbewerblich diskriminierend auf unsere Geräte in Behörden aus, während die sogenannten Selbstbedienungsterminals der Bundesdruckerei diesen Einschränkungen nicht unterliegen“, schreibt Manuela Zimmermann, Geschäftsführerin der MS Group in der DACH-Region, in dem Brief an das BSI.

Diese Vorgabe sei „praxisfremd und für uns und andere Anbieter praktisch nicht erfüllbar. So stehen unsere Fotokabinen in vielen Bürgerämtern im Wartebereich der Ämter oder auf Gängen, während in Einzelbüros der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter überhaupt kein Platz vorhanden ist, solche Geräte aufzustellen“, schreibt die Geschäftsführerin der ME Group an das Innenministerium.



Das führe dazu, so Zimmermann, dass „etwa die Hälfte unserer Fotoautomaten, über 2000 Geräte, vom Wettbewerb ausgeschlossen“ werden. In der Folge seien weit mehr als 100 Arbeitsplätze gefährdet. Der Bundesverband Biometriebildaufnahmen in Kommunen (Biokom) spricht von „Arbeitsplatzverlusten im dreistelligen Bereich“.