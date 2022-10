Fragwürdige Förderungen? Kulturverwaltung kündigt Prüfung an Der Berliner Senat hat mit rund 105.000 Euro Projekte gefördert, die unter anderem den innerislamischen Dialog voranbringen sollten. Nach einem Bericht der „... dpa

Berlin -Der Berliner Senat hat mit rund 105.000 Euro Projekte gefördert, die unter anderem den innerislamischen Dialog voranbringen sollten. Nach einem Bericht der „Welt am Sonntag“ gingen Fördergelder unter anderem an den Rat der Imame, der Mitglieder hat, die nach Recherchen der Zeitung Moscheegemeinden angehören, die von Verfassungsschutzbehörden als islamistisch bewertet wurden. Ein Sprecher der Senatsverwaltung für Kultur sagte der Deutschen Presse-Agentur dazu am Samstag, sein Haus sei auch für Kirchen, Religionen und Weltanschauungsgemeinschaften zuständig. „In diesem Rahmen hat es die Förderung eines Projektes gegeben, dessen Inhalt es gewesen ist, muslimische Glaubensvertreter in der Stadt zu vernetzen.“