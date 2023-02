Frankfurt gratuliert Halle für Zuschlag und ist enttäuscht Nach der Juryentscheidung für Halle (Saale) als Standort für das geplante Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation hat Bewerber Fr... dpa

Frankfurt (Oder) -Nach der Juryentscheidung für Halle (Saale) als Standort für das geplante Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation hat Bewerber Frankfurt (Oder) der Stadt in Sachsen-Anhalt gratuliert. Oberbürgermeister René Wilke (Linke) zeigte sich gleichzeitig enttäuscht. „Gratulation an Halle (Saale). Für unsere Stadt ist es eine unverdiente Niederlage“, schrieb Wilke in einer ersten Reaktion auf Facebook.