Frankreich bietet „Strom-Wetterbericht“ im Krisenwinter an Damit es im Winter in Frankreich nicht zum Blackout kommt, zeigt eine Art „Wetterbericht“ für Strom bald, wann das Netz besonders belastet ist. Ofen und Wasc... dpa

ARCHIV - Das Atomkraftwerk in Cattenom (Archivbild). Christophe Karaba/EPA/dpa

Paris (dpa) -Mit Vorgaben für weniger Licht, Warmwasser und Heizung in öffentlichen Gebäuden und auch Fußballstadien etwa will Frankreich den anstehenden Krisenwinter ohne befürchtete Unterbrechungen der Energieversorgung durchstehen. Der nationale Energiesparplan, den die Regierung am Donnerstag in Paris vorstellte, setzt auch auf die Mithilfe der Bevölkerung beim privaten Verbrauch. Damit die Menschen wissen, wann das Stromnetz besonders belastet ist und sie die Waschmaschine oder den Trockner besser nicht einschalten, bietet Frankreich einen sogenannten Strom-Wetterbericht an.