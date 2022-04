Natürlich. Der demokratische und liberale Teil Frankreichs atmet auf. Der französische Präsident Emmanuel Macron führt die Hochrechnungen an und erhält bei der ersten von zwei Runden 28 Prozent der Stimmen bei der französischen Präsidentschaftswahl. Direkt hinter ihm: die Putinversteherin Marine Le Pen, die auf 23 Prozent in den Hochrechnungen kommt. Das Resultat fällt weniger deutlich aus, als es die liberalen Beobachter erwartet hätten. Und doch ist nicht entschieden, dass sich Macron in der Stichwahl am 24. April 2022 tatsächlich durchsetzen kann.

Macron hat keinen einfachen Stand. Zwar hat der liberale Franzose sich inszenieren können als Friedensstifter vor dem Ukraine-Krieg, als der Kopf in den Normandie-Gesprächsformaten, gemeinsam mit Olaf Scholz, als er versuchte, den Autokraten Wladimir Putin immer wieder an den Verhandlungstisch zurückzuführen. Wahr ist aber auch: Er ist damit gescheitert. Als er danach, nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine, sich bei Facebook, Twitter und Instagram im grauen Militär-Pullover zeigte, hätte man fast glauben können, dass Macron eine Show abzieht.

Während Macrons Präsidentschaft kam es zu Blockaden

Und ein bisschen war es ja so. Viele Franzosen fühlen sich nicht abgeholt. Sie sind müde, weil sie einen Präsidenten haben, der die Versprechen nicht halten konnte, die er dem Volk nach seinem Sieg 2017, also seinen Wählern, gegeben hat. In Frankreich zeigte sich die Unzufriedenheit vor allem in der Arbeiterklasse, die enttäuscht, ja wütend reagierte nach all den liberalen Reformen, die Macron teils mit der Brechstange durchsetzte.

Wir erinnern uns: Es kam zu Protesten, Blockaden, Sabotage-Aktionen von Gelbwesten gegen eine Liberalisierung des Arbeitsmarktes. Dabei war Macron mit seiner Partei „En Marche“ als Bürgerbewegung gestartet, um den durchschnittlichen Franzosen einen besseren Weg in die Arbeits- und Bildungswelt zu gewährleisten. Von den Versprechen ist nicht viel geblieben. Frankreichs Wirtschaft steht schlecht da.

Für die Durchschnittsmenschen zählen faire Löhne

Zugegeben: Nicht alles war schlecht. Macrons Einsatz im Ukraine-Krieg muss gelobt werden. Der französische Präsident weiß, wie man einen diplomatischen Ton anstimmt. Bei ihm zählt das Ergebnis. Nur muss er bedenken, dass sich für viele Franzosen der Ukraine-Krieg weiter weg anfühlt, als man es sich als politischer Beobachter wünschen würde.

Für die Durchschnittsmenschen zählen faire Löhne, klare Regeln im Umgang mit Corona und, leider auch, eine kontrollierbare Inflation und bezahlbare Energiepreise. Gerade die explodierenden Kosten werden für das liberale Lager immer mehr zum Problem, in ganz Europa. Insofern wäre es aus der liberalen Sicht wünschenswert, dass Macron sich zusammenreißt und dieses Mal den Franzosen Versprechen macht, die nicht nur den Bedürfnissen der durchschnittlichen Menschen entsprechen, sondern die er auch halten kann. Wir werden sehen. Am 24. April 2022 um 20 Uhr wird entschieden, wer Frankreichs Präsident/in wird.

Ein Wahlsieg Marine Le Pens wäre für die Europäische Union eine Zerreißprobe, die das Potential hätte, die europäische Gemeinschaft an den Abgrund zu manövrieren. Das kann niemand wollen. Nicht heute und auch nicht morgen. Für die liberalen Demokraten unseres Kontinents ist die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen ein Weckruf.

