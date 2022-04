Es ist bereits ihre dritte Kandidatur. Am Sonntag zieht die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen erneut in die Stichwahl gegen Amtsinhaber Emmanuel Macron. Auch in Deutschland schauen viele mit einer Mischung aus Spannung und Furcht auf das Rennen um den Elysee-Palast. Denn bei der Wahl in Frankreich geht es auch um die Beziehungen zum wichtigsten Partnerland Deutschland. Ronja Kempin ist Frankreich-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik und verfolgt die Aktivitäten von Marine Le Pen seit Jahren. Mit ihr sprachen wir über die Chancen der Herausforderin, was sie anders macht, und was ihr Programm für Auswirkungen auf Deutschland hätte.

Frau Kempin, am Sonntag ist Stichwahl, und Marine Le Pen kommt Emmanuel Macron in den Umfragen recht nahe. Was macht sie für die französischen Wähler so attraktiv?

Ich hab nicht den Eindruck, dass sie attraktiv ist. Zunächst haben die Medien Marine Le Pen in den letzten Jahren immer weiter entpolitisiert. Sie war in Homestorys zu sehen, hat ihre Katzen gezeigt. Es ging eigentlich kaum um ihr Programm. Dadurch wirkt sie normaler als noch zuvor. Und zusätzlich hat sie es besser als ihre Mitbewerber verstanden, sich den Ruf einer Kümmerin zu erarbeiten. Sie wirbt mit dem Slogan „Ich höre euch zu“. Sie wendet sich an die Landbevölkerung und die Menschen in deindustrialisierten Gebieten, die keine Arbeit mehr haben, ähnlich wie Donald Trump es tat. Sie sagt auch, dass sie die Sorgen der Leute ernst nimmt und dass sie keine von den abgehobenen Politikern in Paris ist.

Das ist ja auch Teil ihres Erscheinungsbildes, dass sie sich als anti-elitär darstellt. Aber ist sie das wirklich?

Ihre Partei, der Rassemblement National (früher Front National, Anmerkung der Redaktion), ist nichts anderes als ein Familienclan. Aber sie ist, anders als Macron, nicht durch die klassischen Kaderschmieden gegangen. Ihre politische Karriere hat sie durch die Ochsentour gemacht. Dennoch ist es ihre dritte Kandidatur. Sie ist Teil der politischen Elite und verfügt über Macht- und Einflusskanäle. Die Behauptung, sie sei nicht Teil des politischen Systems, ist eine Lüge.

Marine Le Pen spricht mittlerweile sehr unterschiedliche Wählergruppen an und macht oft widersprüchliche Aussagen. Wie kommt das?

Marine Le Pen analysiert die Wählerschichten sehr genau. Sie weiß genau, welche Wählergruppen sie ansprechen muss, welche sie braucht, und wie sie deren Bedürfnisse mit Wahlversprechen abdecken kann. Sie macht sehr starke Klientelpolitik, viel mehr als andere. Dabei zeigt sie aber auch die Doppelbödigkeit von Populisten, denn einige ihrer Wahlversprechen stehen im Gegensatz zu ihrem Programm.

Sie soll ja Geld aus Russland für ihren letzten Wahlkampf bekommen haben und setzt sich auch nach dem Beginn des russischen Krieges in der Ukraine gegen Sanktionen gegen Russland ein und bezeichnet die Krim als russisch. Kann ihr das in der jetzigen Situation Stimmen kosten?

Das ist eine schwierige Frage. Auch in Frankreich gilt: Mit Außenpolitik gewinnt man keine Wahlen. Als der Krieg begann, stiegen die Umfragewerte für Macron. Viele Franzosen trauen ihm zu, sie sicher durch eine Krise zu führen. Es sind sogar doppelt so viele wie bei Le Pen. Allerdings ist das Thema in Frankreich wieder in den Hintergrund gerückt und wird damit vermutlich nicht wahlentscheidend sein.

SWP Dr. Ronja Kempin Ronja Kempin ist Frankreich-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. In ihrer Forschungsarbeit beschäftigt sie sich mit den deutsch-französischen Beziehungen in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, der Rolle des Front National und mit dem Populismus in Frankreich.

Nach dem Brexit-Referendum und der Wahl Trumps zum Präsidenten, was beides vorher als unwahrscheinlich galt, machen sich diesmal viele Sorgen, dass wir am Montag mit einer französischen Präsidentin aufwachen. Für wie wahrscheinlich halten Sie dieses Szenario?

Hätten Sie mich im Februar gefragt, hätte ich null Prozent gesagt. Mittlerweile bin ich da etwas vorsichtiger geworden. Auch wenn die Umfragen Macron vorne sehen, ist wohl die Wahlbeteiligung entscheidend. Es liegt vor allem an den Menschen, die denken: „Das Ding ist gelaufen“ – und dann nicht wählen gehen. Hinzu kommt, dass in Frankreich Ferien sind und es keine Briefwahl gibt. Wichtig werden vor allem die linken Wähler sein, die weder fünf weitere Jahre Macron noch eine rechte Präsidentin wollen. Marine Le Pen hat ein größeres Reservoir an Wählern. Deshalb ist die Ungewissheit so groß wie noch nie.

In einem Interview hat Le Pen angekündigt, sie wolle für Frankreich eine „Scheidung“ von Deutschland. Was für Folgen hätte das für unser Land?

Deutschland, und seine gefühlte Vorherrschaft in der EU, ist eine wichtige Projektionsfläche für sie. Die Beziehungen würden sich mit ihrer Wahl verschlechtern. Sie hat bereits angekündigt, dass sie die Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland bei Rüstungs- und Verteidigungsprojekten, wie der Entwicklung eines gemeinsamen Kampfjets und Panzers, lösen würde. Auch will sie den Elysee-Vertrag kündigen, der die Grundlage der deutsch-französischen Beziehungen stellt und zum Beispiel die Abstimmung bei außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungen vorsieht. Das wäre dann Geschichte.

AP/Laurent Cipriani Die Positionen Le Pens sind zum Teil weiter rechtsradikal.

Diese Punkte sind für deutsche Ohren mitunter radikal. Dennoch präsentiert sich Marine Le Pen, anders als ihr rechtsextremer Vater früher, den Wählern als moderate Rechte. Stimmt dieses Bild?

Journalisten der Pariser Zeitung Le Monde haben die Wahlprogramme der Kandidatur ihres Vaters 2007 mit Marine Le Pens Wahlkampf von 2012, 2017 und 2022 verglichen. Sie fanden heraus, dass 23 von 40 Thesen zum Teil wortwörtlich mit denen ihres rechtsextremen Vaters übereinstimmen. Sehr viele extreme Positionen haben sich in 20 Jahren kaum verändert. Sie tritt, wie ihr Vater, für eine Abschaffung des Abstammungsprinzips ein und will Strafen für Ausländer erhöhen. Zudem sollen Migranten keine medizinische Versorgung erhalten. Das hat auch schon ihr Vater gefordert. Gleichzeitig hat sie in einigen Fragen aber an der Stellschraube gedreht, verspricht höhere Renten, mehr Kaufkraft. Im Unterschied zu ihrem Vater will sie auch nicht das politische System in Frankreich als Ganzes abschaffen.

Bei verschiedenen politischen Lagern hat sie sich schon eine Abfuhr bezüglich der Besetzung des Postens eines Ministerpräsidenten abgeholt. Welche Optionen hat sie, falls sie gewählt wird?

Die Regierungsbildung hängt immer von der Parlamentswahl ab. Bei einem Wahlsieg von Le Pen müsste man noch schärfer auf die Parlamentswahlen schauen. Sie hat jedoch auch eine stabile Entourage von erfahrenen Politikern im französischen Parlament und im Europaparlament. Dennoch würden dann Wähler, die sie jetzt vielleicht wählen würden, bei der Parlamentswahl andere Parteien unterstützen. Da bekäme ihre Partei auf keinen Fall eine Mehrheit und das würde ihre Handlungsfähigkeit einschränken. Da funktioniert das französische System doch sehr gut.

Wer die Wahl beobachtet, der kann sich sehr schwer dem Vergleich von Le Pen mit Trump verwehren. Worauf müssen wir uns bei einem Wahlsieg von ihr einstellen?

Besonders in Bezug auf die enge Abstimmung von Frankreich und Deutschland und die guten deutsch-französischen Beziehungen wäre die Wahl von Marine Le Pen für Deutschland verheerender als die Wahl von Donald Trump. Zu einem Zeitpunkt, wo in Europa Krieg herrscht, wäre es fatal.