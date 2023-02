Frankreich: Hunderttausende demonstrieren gegen Rentenreform Wieder gehen Hunderttausende Franzosen gegen einen späteren Ruhestand auf die Straße. Die Gewerkschaften mobilisieren im Kräftemessen mit Präsident Macron di... dpa

Demonstranten stehen am Hafen von Marseille. Clement Mahoudeau/AFP/dpa

Paris -In Frankreich haben am Samstag in etlichen Städten erneut Hunderttausende Menschen gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Zum vierten Mal hatten die Gewerkschaften zu Protesten gegen die Pläne der Mitte-Regierung für eine Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre aufgerufen.