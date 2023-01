Frankreich vor großem Streik gegen Rentenreform In Frankreich stößt Präsident Macron mit Plänen für ein höheres Rentenalter auf heftige Kritik. Heute soll es landesweit Proteste und Streiks geben. Worum ge... Rachel Boßmeyer , dpa

ARCHIV - Eine Teilnehmerin einer Demonstration gegen Frankreichs umstrittene Rentenreform mit einem und dem Wortspiel «Macrona Virus» (Archivbild). Daniel Cole/AP/dpa

Paris -Wegen Protesten gegen eine geplante Rentenreform drohen in Frankreich an diesem Donnerstag Zugchaos, Flugausfälle und Massendemos. In den Medien ist bereits von einem „schwarzen Donnerstag“ die Rede. Erwartet wird, dass sich bis zu 750 000 Menschen an Streiks und Demonstrationen gegen das wohl wichtigste Vorhaben von Präsident Emmanuel Macron beteiligen. Landesweit sind 10.000 Polizisten und Gendarmen mobilisiert.