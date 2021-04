Berlin - Jetzt ist es offiziell: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey führt die Berliner SPD als Spitzenkandidatin in die Abgeordnetenhauswahl am 26. September. Beim Landesparteitag der Berliner SPD erhielt Giffey 85,7 Prozent der Delegiertenstimmen. Giffeys Ziel: Sie will für die SPD das Rote Rathaus verteidigen und die erste Regierende Bürgermeisterin Berlins werden.

„Das ist starker Rückenwind für mich“, sagte Franziska Giffey, nachdem ihr Wahlergebnis feststand. 210 Delegierte hatten sich für sie ausgesprochen, 18 gegen sie, 17 hatten sich erhalten. Das ist kein brillantes Ergebnis, wie es etwa Bettina Jarasch bei den Grünen holte (knapp 98 Prozent). „Aber es ist völlig in Ordnung“, sagte die 42-Jährige.

Franziska Giffey setzt auf Schwerpunkte wie Sicherheit und Ordnung

„Es ist mit bewusst, dass ich bei manchen Punkten nicht auf ungeteilte Freude bei jedem stoße“, sagte Giffey. So setzt die frühere Neuköllner Bezirksbürgermeisterin auf Schwerpunkte wie Sicherheit und Ordnung, die in den vergangenen Jahren bei den Berliner Sozialdemokraten nicht immer ganz vorne standen.

Und auch die Tatsache, dass sie im vergangenen Jahr Michael Müller nicht nur aus dem Amt des Parteichefs drängte, sondern ihn auch noch an der Senatsspitze ablösen will, war nicht unumstritten in der Berliner SPD. „Es ist jedenfalls eine deutliche Mehrheit gegenüber denen, die sagen: Da haben wir unsere Schwierigkeiten.“ Im Übrigen sei es manchem Delegierten daheim an seinem Computer leichter gefallen, dagegen zu stimmen, als wenn er dies in einem vollen Parteitagssaal per deutlich sichtbarem Handzeichen hätte tun müssen. Die Wahl sei diesmal tatsächlich geheim gewesen. Wegen der Corona-Pandemie konnte die SPD nur einen Online-Parteitag abhalten.

Auf dem Parteitag wurde auch der offizielle Claim veröffentlicht, mit dem die SPD in die Wahlen im September gehen will. Passend zu Giffeys Schwerpunktsetzung lautet er: „Ganz sicher Berlin“.

Raed Saleh überreicht Giffey den Schlüssel zu einer roten Gartenlaube

Co-Parteichef Raed Saleh übergab ihr nach der Wahl einen Schlüssel für eine – natürlich rote – Gartenlaube in einer Kolonie an der Buschkrugallee in Britz. Dort wolle die Partei in den kommenden Wochen und Monaten immer wieder Gäste zu Wahlkampfveranstaltungen einladen, „aber auch ein wenig gärtnern“, wie Giffey sagte. Passend dazu überreichte Saleh ihr auch eine rote Gießkanne und ebenso rote Arbeitshandschuhe.

In ihrer Rede setzte die Kandidatin einen Schwerpunkt auf die Baupolitik. Es gehe darum, bezahlbares Wohnen in Berlin weiterhin möglich zu machen. Und das solle vor allem über den Bau neuer Wohnungen sichergestellt werden. „Wohnungsneubau wird bei mir zur Chefinnen-Sache“, sagte Giffey. Deswegen habe sich die SPD zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 insgesamt 200.000 neue Wohnungen zu bauen. Dies wiederum sei nur möglich in Zusammenarbeit auch mit den privaten Akteuren in der Branche – „und nicht durch Enteignung“, sagte Giffey und setzte sich damit eindeutig vom bisherigen Koalitionspartner Linkspartei ab.

Giffey lässt offen, ob sie eine Fortsetzung von Rot-Rot-Grün bevorzugt

Ob sie eine Fortführung der rot-rot-grünen Koalition bevorzuge, ließ Franziska Giffey offen. Es könne jedenfalls kein Weiter-so geben, es brauche „neue Wege, neue Lösungen“. Schließlich müssten nach Beendigung der Corona-Pandemie die vielfältigen Schäden beseitigt werden: Kinder, Jugendliche, Einzelhändler, Gastronomen, Veranstaltungstechniker, Künstler – sie alle und noch viel mehr Gruppen bräuchten dringend staatliche Unterstützung. „Wir brauchen ein Zukunftsprogramm für die Berliner Wirtschaft“, sagte sie und bekannte sich zu einer „ganz klaren partnerschaftlichen Wirtschaftspolitik“.

Ein wenig rückte Franziska Giffey auch von Parteifreund Michael Müller ab, den sie im Roten Rathaus ablösen will. Es gehe nicht darum, etwas zu verwerfen, nur um partout etwas Neues zu machen. Aber es sei vor allem der Stil, der sie von Müller unterscheide. „Ich bin Giffey“, sagt sie selbstbewusst. Sie wolle, dass die Menschen sagen: „Wir leben in dieser tollen Stadt Berlin.“ Sie wolle Begeisterung wecken, Aufbruchstimmung verbreiten, denn: „Der Berliner will auch mal stolz sein auf seine Stadt.“ Sie wolle den Menschen „Stolz und Zuversicht geben“.