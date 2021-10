Berlin - Sicher, es ist noch zu früh für einen Abgesang. Doch nach zwei Wochen Sondierungen lässt sich sagen: Was immer auch Franziska Giffey anstellen mag, der Weg zu einer Ampel ist weit – und vielleicht ist er am Ende auch zu weit. Im Moment ist jedenfalls schwer vorstellbar, wie die designierte Regierende Bürgermeisterin ihr „präferiertes Bündnis“, eine rot-grün-gelbe Koalition für die kommenden fünf Jahre, doch noch zusammenbringen will. Rot-Grün-Rot wird dagegen immer wahrscheinlicher.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Da sind die nun einmal zwingend benötigten Partner FDP und Grüne. Beide scheinen nicht wirklich erpicht zu sein, sich auf so ein reichlich unvermutetes Abenteuer einzulassen. Es spricht Bände, dass es in den vergangenen Jahren kaum einen nennenswerten Kontakt zwischen beiden gegeben hat, der über ein freundliches aber unverbindliches „Hallo“ auf den Gängen des Abgeordnetenhauses hinausging.

In Berlin gilt es noch, das Lagerdenken: hier die Linken, dort die Rechten. In dieser Stadt zählen die Grünen zu den Linken und die Liberalen zu den Rechten. Seit mehr als vier Jahrzehnten geht das so. Anders als etwa in Rheinland-Pfalz, wo eine Ampel-Regierung jüngst zum ersten Mal wiedergewählt wurde.

In Berlin aber fehlen Gemeinsamkeiten, und seien es die einer bürgerlichen Herkunft. Und es fehlt auch noch die Übereinkunft, dass sich Klimaschutz und Unternehmertum nicht per se ausschließen müssen. Im Bund stehen Annalena Baerbock und Robert Habeck für eine neue grüne Haltung, dafür, dass sich die Wandlung zu einer klimafreundlicheren Gesellschaft auch für die Industrie lohnen müsse und werde. Und dass es deswegen möglich und sogar klug sein könnte, mit der FDP ein Bündnis zu schmieden – und da scheint es fast schon egal zu sein, ob mit der SPD oder der CDU als Seniorpartner.

Aus Berlin heißt es dagegen: Weiter so!

Das alles fällt in eine anhaltend tiefe Krise der Berliner SPD. Seit Jahren ist die Partei in der Stadt auf der Suche nach sich selbst, ihrem Kern, einem Selbstverständnis darüber, was sie sein, wofür sie stehen will: Offen für Enteignungen? Für woke Identitätspolitik? Für die Immobilienlobby? Für eine Verdrängung von Autos aus der Innenstadt? Das alles offenbar nicht so richtig. Aber was dann? Antworten stehen schmerzhaft aus.

Unter dieser Zerrissenheit und Unsicherheit der vergangenen Jahre hat auch Michael Müller immer gelitten. Der langjährige Landesvorsitzende und Regierende Bürgermeister avancierte bald zum unbeliebtesten Ministerpräsidenten der Republik. Am Tiefpunkt wurde er von den eigenen Leuten aus dem Amt gedrängt. Demnächst sucht Müller im Bundestag Verwendung für sein politisches Talent.

Doch bis dahin zieht er Strippen für Rot-Rot-Grün. Jetzt wirft ihm ein alter Weggefährte, der frühere Bausenator Wolfgang Nagel, vor, Franziska Giffeys Bemühungen um eine andere Koalition zu torpedieren. Müller müsse damit aufhören. „Oder willst Du den ,Söder' der Berliner SPD abgeben, indem Du unserer Spitzenkandidatin das Leben schwer machst?“, fragt Nagel in einem Brief an Müller, der der Berliner Zeitung vorliegt. Tatsächlich wird es kein Zufall sein, dass Robert Drewnicki, Müllers engster Vertrauter im Roten Rathaus, seit Tagen für eine Neuauflage der Koalition trommelt. Inzwischen stimmen ihm sechs von zwölf Kreisverbänden zu.

Dabei spräche eine ganze Menge für eine Ampel auch in Berlin. Sie wäre nach Jahren der erbitterten Auseinandersetzung um die Wohn- und Verkehrspolitik auch ein Angebot zur Befriedung der Stadt. Es wäre nützlich, wenn sich ein Weg aus den tiefen ideologischen Schützengräben hinaus vernünftig regeln ließe. Dabei könnte eine Ampel helfen. Doch zu wenige sind offenbar dazu bereit, zu schlecht vorbereitet ist das Bündnis.

Und Franziska Giffey? Vielleicht hat sie die Aufgabe unterschätzt. Ihre Partei hat die frühere Umfragekönigin geholt, um das Rote Rathaus zu verteidigen, was man Michael Müller zu Recht nicht mehr zutraute. Im Wahlkampf hat Giffey polarisiert, hat so lange rechts geblinkt, bis ihr die Leute geglaubt haben. Dabei ist sie zum Hassobjekt der Linken und Grünen geworden, als eine Frau aus den 90ern, eine mit Beton im Kopf und Benzin im Blut. Darüber hat sie für die SPD die Innenstadt fast vollständig verloren und insgesamt ein ernüchterndes Ergebnis geholt. Keine guten Voraussetzungen, um den eigenen Leuten nun politisches Neuland zu verkaufen.

Jetzt sieht es so aus, als würde Giffey Chefin einer Koalition, die sie nicht mag und von der sie nicht gemocht wird. Sicher ist: Es werden schwierige fünf Jahre.