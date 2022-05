Der französische Linken-Politiker Jean-Luc Mélenchon hat bei einer Debatte im französischen Sender France Inter die deutschen Wiedervereinigung als gewaltsame Übernahme dargestellt. „Die DDR wurde durch Westdeutschland annektiert“, sagte der Kandidat des Linksbündnisses für die französischen Parlamentswahlen.

Mélenchon verwies dabei auf ein Buch, das er verfasst hat und sagt: „In meinem Buch zeige ich, wie die DDR annektiert wurde. Das war verfassungswidrig und nicht was die Ostdeutschen wollten“, so der Franzose. „Sie wollten selbst wählen und bestimmen, wie die West-Ost-Integration sein sollte, und ihre sozialen Errungenschaften bewahren.“

Auch habe ein „Nachbarland“, gemeint ist damit die alte Bundesrepublik, alle Fabriken des Landes annektiert, die Institutionen und die Eigentumsordnung geändert", so der Sozialist. So hätte sich gegen die Ostdeutschen eine beispiellose soziale Gewalt gerichtet, „so wie überall in Osteuropa“, sagte er. „Das ist keine gute Sache. Und außerdem lieben die Franzosen Deutschland, dermaßen, dass es besser ist, wenn es zwei davon gibt, als nur eines.“

Mélenchon 1er prépare son argumentaire pour l’arrivée des Russes en ex-RDA (oui, il n’a pas dit ça la semaine dernière, je sais. Qu’est-ce que ça change ?) pic.twitter.com/Rn2tEmtcRb — Hugues Serraf (@Hugues_Serraf) May 11, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Mélenchon, der die Partei La France insoumise (Unbeugsames Frankreich) gegründet hatte, hatte in der Vergangenheit immer wieder deutschlandkritische Positionen geäußert. Er sieht die EU und die Rolle Deutschlands skeptisch. Auch äußerte er immer wieder Verständnis für Russland. Im Wahlkampf unterstützt er das Ende von Sanktionen gegen Russland und sprach sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Mélenchon strebt ein bündnisfreies Frankreich an und will Frankreich aus der Nato führen.

Kritik bezüglich des Videos kam auch aus Deutschland. Der SPD-Politiker Michael Roth kommentierte auf Twitter: „Wie kann die @partisocialiste nur mit diesem Populisten zusammenarbeiten?!“

Wie kann die @partisocialiste nur mit diesem Populisten zusammenarbeiten?! 😱 https://t.co/skLwZqK54w — Michael Roth MdB 🇪🇺🇺🇦 (@MiRo_SPD) May 11, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Melénchon war zu einer Diskussion beim Sender France Inter eingeladen. Er führt gerade ein Bündnis mehrerer Linksparteien im Wahlkampf um die Sitze im französischen Parlament. Bei einem Sieg könnte er Premierminister der Republik werden und erheblichen Druck auf den gerade erst wiedergewählten Präsidenten Emmanuel Macron ausüben. Mélenchon hatte in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl mehr als 23% der Stimmen erhalten und nur knapp hinter der rechtsextremen Marine Le Pen gelandet. Das linke Bündnis um Mélenchon wird auch von den französischen Sozialisten unterstützt. Die Parti socialiste stellte mit Francois Hollande den Präsidenten vor Emmanuel Macron.