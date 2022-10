Frau in U-Bahn geschlagen: Polizei fahndet nach Täter Mit Bildern aus einer Videoüberwachung fahndet der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin öffentlich nach einem mutmaßlichen Schläger. Wie d... dpa

Berlin -Mit Bildern aus einer Videoüberwachung fahndet der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin öffentlich nach einem mutmaßlichen Schläger. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der Mann am 23. März 2021 in einem Zug der U-Bahn-Linie 6 in Richtung Alt-Tegel zwischen den Bahnhöfen Leopoldplatz und Kurt-Schumacher-Platz eine Frau zunächst rassistisch beleidigt und ihr dann zwei Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Nach der Tat sei er geflüchtet. Der Staatsschutz will wissen, wer den Verdächtigen gesehen hat oder wer Angaben zum Tathergang, zur Fluchtrichtung sowie der Identität des Mannes machen kann.