Frau während Busfahrt rassistisch beleidigt und verletzt

Berlin -Eine 56-Jährige ist während einer Busfahrt in Berlin-Lichterfelde rassistisch beleidigt und verletzt worden. Der polizeiliche Staatsschutz ermittele wegen Beleidigung und Körperverletzung gegen eine 57-Jährige, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Frau soll in der Linie 85 am Dienstagabend zunächst die Tochter der 56-Jährigen rassistisch beleidigt haben, als sich diese auf einen der wenigen freien Plätze setzen wollte und deshalb die Frau bat, ihre Tasche wegzunehmen. Die 17-Jährige verzichtete deshalb darauf sich hinzusetzen. Stattdessen setzte sich ihre Mutter - und wurde unvermittelt in den Bauch geschlagen.