Frei Parken für Nachtschicht soll einfacher werden

Berlin -Beschäftigte in Nacht- und Wechselschichten sollen künftig einfacher per Ausnahmegenehmigung frei parken können. Ausnahmen von der Parkscheinpflicht sollen bei Arbeitszeiten bis einschließlich 6.00 Uhr morgens anerkannt werden. Außerdem können sich Beschäftigte künftig häufige ungeplante Wechsel der Arbeitszeit in der Nacht pauschal von ihrer Dienststelle bescheinigen lassen. Das sieht ein Leitfaden vor, den der Senat mit dem Bezirk Mitte erarbeitet hat.