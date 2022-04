Berlin - Saporischschja? Das kennt der Ostler nicht nur aus den jüngsten Nachrichten als Fluchtpunkt für Kriegsvertriebene aus Mariupol oder als Standort eines kriegsbedrohten Atomkraftwerks. Aus dieser ukrainischen Stadt am Dnipro/Dnepr kam der legendäre Saporoschez, das Auto, das selbst im Automangelland DDR trotz ungewöhnlich kurzer Wartezeit bis zum Kauf nur eine Option für die Harten war. Der Spitzname des Sapo, T-34-Sport, spricht für die Kerneigenschaften des mit einem Panzeranlassermotor ausgestatteten Sowjetfahrzeugs: Er war robust.

Robust ist auch eine gute Charakterisierung für ein anderes historisches Produkt des „Wilden Feldes“, wie die kaum besiedelte Steppenlandschaft der heutigen Süd- und Ostukraine sowie angrenzender Regionen Russlands bis ins 18. Jahrhundert genannt wurde. Die 1552 gegründete Wehranlage namens Saporoger Sitsch lag mitten in diesem herrenlosen Gebiet auf einer Dnepr-Insel und markiert den Anfang einer sonderbaren Geschichte.

Saporosch und die frühe Ukraine

Entlaufene Leibeigene aus Mittelrussland, die es unter dem Joch ihrer Feudalherren nicht ausgehalten hatten, gelangten an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert in das Land am Dnepr, bildeten Männergemeinschaften, denen sich auch umherziehende Reiternomaden anschlossen, und nannten sich Kosaken, „Freie Menschen“. Als eine solche Gemeinschaft lebten im „Land hinter den Stromschnellen“ (Sa Pororohez) – die Saporoger (auch Saporoscher) Kosaken. Ihr erster Anführer, Ataman Dmytro, gründete die Saporoger Sitsch als Vorposten im Kampf gegen Einfälle der Krimtartaren. Die Sitsch gehört als frühe Verwaltungsstruktur fest in die derzeit gängige Gründungserzählung der ukrainischen Nation. Auf der Insel existiert ein Museum des Saporoscher Kosakentums.

Im 18. Jahrhundert erhob das zaristische Russland die verschiedenen Kosakengruppen zu einem privilegierten Militärstand, der an den Landesgrenzen Boden zugewiesen bekam und im Gegenzug das Grenzland – so lautet die Übersetzung des Wortes Ukraine – militärisch gegen Überfälle zu schützen hatte. Seit dem sogenannten Mongolensturm 1237 bis 1240, der das Reich der Kiewer Rus bis nach Moskau hinauf verheert hatte, stand auch das Wilde Feld unter Kontrolle des mongolischen Großreichs der Goldenen Horde, bis zu dessen Zerfall im 15. Jahrhundert. Moskau fürchtete solche Einfälle aus der Tiefe Asiens. Kosaken sollten sie als Vorposten abwehren. Verschiedene Kosakengruppen schlugen im 17. Jahrhundert in wechselnden Bündnissen eine schwer überschaubare Vielfalt von Schlachten.

Wikipedia/The Yorck Project/Ilja Repin Der Kosak mit der Schaffellmütze hält sich den Bauch vor Lachen. Als Modell wählte Repin den Journalisten Wladimir Giljarowski

Mit seinem Gemälde „Die Saporoger Kosaken schreiben dem türkischen Sultan einen Brief“ machte der Maler Ilja Repin diese spezielle Gemeinschaft freier Krieger in der Welt bekannt. Repin, selber 1844 als Sohn eines Militärsiedlers (Bauern-Soldat) im ukrainischen Tschuhujiw, Oblast Charkiw, geboren, also eine Art Kosaken-Nachfahr, hatte von den Geschichten um die Kosaken gehört, fuhr voller Neugier in das Saporoscher Gebiet und sah dort jene Charakterköpfe mit verschiedensten Mützen und Kappen und bunten Trachten, die wir in dem Gemälde wiederfinden. Die Arbeit daran währte von 1880 bis 1891. Zar Alexander III. kaufte ihm das Bild für die bis dahin nie für ein russisches Gemälde gezahlte Summe von 35.500 Rubel ab. Heute hängt es im Russischen Museum in St. Petersburg.

Der Sultan: „Gebt den Widerstand auf“

Repin stellt eine Szene dar, die sich der Überlieferung nach 1676 zugetragen haben soll: Das Osmanische Reich und Russland führten Krieg, Kosaken überfielen osmanische Schiffe. Der genervte Sultan Mehmed IV. verlangte die Unterwerfung der Kosaken. Ein Witz! Der Überlieferung nach strotzte das Schreiben des Sultans von Angebereien: „Ich, Sultan und Herr der Hohen Pforte, Sohn Mohammeds, Bruder der Sonne und des Mondes, Enkel und Statthalter Gottes auf Erden, Beherrscher der Königreiche Mazedonien, Babylon, Jerusalem, des Großen und Kleinen Ägyptens, König der Könige, Herr der Herren, unvergleichbarer Ritter, unbesiegbarer Feldherr, Hoffnung und Trost der Muslime, Schrecken und großer Beschützer der Christen, befehle euch, Saporoger Kosaken, freiwillig und ohne jeglichen Widerstand aufzugeben und mein Reich nicht länger durch eure Überfälle zu stören. Sultan Mehmed IV“.

Derart angesprochen taten die wilden Kerle etwas, das sie sonst nie taten: Sie schrieben! Und was für einen Brief! Repin stellt einen kollektiven, kreativen Schöpfungsakt dar, wie man ihn nirgendwo sonst zu sehen bekommt: voller Energie und Witz, mit explosiver Freude am Finden von Gedanken und immer noch deftigeren Formulierungen. Was ergäbe das für Leitartikel, wenn Schreiber heutzutage mehr von der Meinungsstärke zeigten, die diese gut gelaunten Analphabeten hier entwickeln.

Wikipedia/The Yorck Project/Ilja Repin Als Vorlage für den Schreiber wählte Repin den Historiker Dmytro Jawornyzkyj , der die Geschichte der Saporoger Kosaken erforschte.

Repin Gestalten zeigen die Züge vieler Ethnien Osteuropas und Mittelasiens und eine Vielfalt ausdrucksstarker Charaktere. In der Mitte, am Tisch, sitzt der Schreiber, der Intellektuelle mit weißem Kragen und Topfhaarschnitt, und bringt sichtlich vergnügt mit weißer Feder zu Papier, was die anderen ihm zurufen. Der Kosak mit Schaffellmütze bricht in schallendes Gelächter aus und hält sich den Bauch. Da hat ihm wohl eine neue Frechheit besonders gut gefallen, vielleicht die Sache mit dem nackten Arsch und dem Igel (siehe unten). Gesicht für Gesicht ist eine Galerie menschlicher Regungen zu entdecken, jede Form des Lachens findet hier ihren Ausdruck. Grandios.

„Du Haken unseres Schwanzes“

Der Text, den sich die Kampfgenossen da als Antwort an den Fatzke im Palast von Konstantinopel ausdachten, ist nicht hundertprozentig historisch abgesichert, aber zum Teil der Historien geworden und zu kraftvoll, um ihn sich entgehen zu lassen – es sei denn, man ist zart besaitet. Dann sollte man die folgenden Absätze überspringen, es folgt harter Stoff:

„Du türkischer Teufel, Bruder und Genosse des verfluchten Teufels und des leibhaftigen Luzifers Sekretär! Was für ein Ritter bist du zum Teufel, wenn du nicht mal mit deinem nackten Arsch einen Igel töten kannst? Was der Teufel scheißt, frisst dein Heer. Du wirst keine Christensöhne unter dir haben. Dein Heer fürchten wir nicht, werden zu Wasser und zu Lande uns mit dir schlagen, gefickt sei deine Mutter!

Du Küchenjunge von Babylon, Radmacher von Mazedonien, Ziegenhirt von Alexandria, Bierbrauer von Jerusalem, Sauhalter des großen und kleinen Ägypten, Schwein von Armenien, tatarischer Geißbock, Verbrecher von Podolien, Henker von Kamenez und Narr der ganzen Welt und Unterwelt, dazu unseres Gottes Dummkopf, Enkel des leibhaftigen Satans und der Haken unseres Schwanzes. Schweinefresse, Stutenarsch, Metzgerhund, ungetaufte Stirn, gefickt sei deine Mutter!

So haben dir die Saporoger geantwortet, Glatzkopf. Du bist nicht einmal geeignet, christliche Schweine zu hüten. Nun müssen wir Schluss machen. Das Datum kennen wir nicht, denn wir haben keinen Kalender. Der Mond ist im Himmel, das Jahr steht im Buch und wir haben den gleichen Tag wie ihr. Deshalb küss unseren Hintern! Unterschrift: Der Lager-Ataman Iwan Sirko mitsamt dem ganzen Lager der Saporoger Kosaken.“

Potjemkin holt Deutsche und Griechen

Die Kosaken greifen die Prahlereien des osmanischen Maulhelden auf und drehen sie um zu unflätigen Beleidigungen. In den zeitgenössisch-aktuellen Anspielungen auf Podolien und Kamenenz nehmen sie Bezug auf die osmanische Eroberung der Festung Kamieniec Podolski im damals polnischen Teil der Ukraine. 1667 war die Saporoger Kosakenrepublik, das Hetamat, in eine polnisch dominierte Ukraine westlich des Dnepr („die Rechtsufrigen“) und eine russisch dominierte Ukraine östlich des Flusses geteilt worden, und das Land versank in Kämpfen verschiedener propolnischer, prorussischer oder prokrimtatarisch-osmanischer Kosakengruppierungen. 1674 mussten sich die rechtsufrigen Kosaken den Osmanen als Vasallen unterwerfen. Die linksufrigen Saporoscher hielten noch bis 1711 stand und lebten schließlich bis 1739 unter der Herrschaft der Osmanen und Krimtataren.

Nach dem russisch-türkischen Krieg unter der Führung des Fürsten Grigori Potjomkin, dem engsten Vertrauten von Zarin Katharina der Großen, wurde das Land an russische Adelige verteilt und mit ausländischen Kolonisten – darunter Deutsche, Serben und Griechen – besiedelt. Der Anteil von Leibeigenen lag deutlich niedriger als in anderen Teilen Russlands. Zu den in jener Zeit gegründeten Städten gehören viele, deren Namen heute geläufig sind: Odessa, Sewastopol, Cherson, Mariupol – und Oleksandriwsk, das seit 1921 Saporischschja heißt.

Lockrufe von der Krim

Kenner der Region sagen, man spüre im Geist der Menschen noch das freiheitliche Erbe der Kosaken wie der angesiedelten freien Kolonisten. Anarchistische Züge hätten sich erhalten: ein starker Freiheitswille und keine Lust auf Unterwerfung – weder unter Sultane noch unter moderne Moskauer Fürsten. Ein Blick auf die Karte zeigt, dass Saporoschschja jetzt in der von Putin für seine Vasallenstaaten Donezk und Luhansk beanspruchten Zone liegt. Er braucht sie, um russische Zugänge zur Schwarzmeerküste abzusichern.

Dieser Tage lud Georgy Muradov, stellvertretender Vorsitzender der russisch annektierten Republik Krim, die Einwohner der nach Putinscher Lesart „entnazifizierten Gebiete“ von Cherson und Saporoschschja ein, beim Aufbau neuer militärisch-ziviler Verwaltungen mitzumachen. Die Gegend sei Bestandteil der russischen Zivilisation und, so der Krimvertreter, vor dem „Maidan-Putsch in der Ukraine“ hätten doch stets „enge wirtschaftliche Beziehungen zur Halbinsel Krim“ bestanden.

Die Geschichte dreht sich im Kreis.