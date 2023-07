Geschlechterquote und Frauentage im Freibad: Wie Berliner Politikerinnen die Gewalt bekämpfen wollen

Die letzten Wochen sind gekennzeichnet von gewaltvollen Ausschreitungen zwischen jungen Männern in Berliner Bädern. Obwohl dieses Problem altbekannt ist, diskutieren Politiker im Senat immer noch über effektive Lösungsansätze. „Wir sollten auch über Frauentage in öffentlichen Bädern sprechen“, sagt die sportpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Klara Schedlich, der Berliner Zeitung. Dies werde die akuten Probleme zwar nicht lösen. „Langfristig könnte das aber eine passende Maßnahme sein.“

In den vergangenen Tagen kam es wiederholt zu gewaltsamen Konflikten unter jungen Männern in mehreren Berliner Bädern. Am Donnerstag hatte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) zusammen mit Innensenatorin Iris Spranger (SPD) angekündigt, mehr Sicherheitspersonal für alle Freibäder der Hauptstadt zu mobilisieren. Konkret führte die Innenverwaltung eine Ausweispflicht, Videoüberwachung an Eingängen und eine Registrierung der Besucher durch personalisierte Tickets ein. Zudem sollen mobile Polizeiwachen vor den Freibädern dabei helfen, Wiederholungstäter aus den Bädern fernzuhalten und Hausverbote strikt durchzusetzen. Dabei geht es um die vier Standorte Prinzenbad in Kreuzberg, Columbiabad in Neukölln, das Sommerbad am Insulaner in Schöneberg und das Sommerbad Pankow.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Für die Grünen-Abgeordnete Schedlich sind „safe spaces“ (Schutzräume) wichtig. Innerhalb abgetrennter Zonen in Freibädern, zum Beispiel gekennzeichnete Rasenflächen, könnten sich Frauen sicherer fühlen.



Auch Mirjam Golm, Sprecherin der SPD-Fraktion für Gleichstellung und Frauen, findet, toxische Männlichkeit werde zu oft ignoriert. Denn diese gefährde besonders Frauen. Ihre Idee: Geschlechter-Parität in den Berliner Bädern, jeden Tag. 50 Prozent Frauen könnten verhindern, dass die Stimmung in den Freibädern aufgrund zu vieler konfliktbereiter Männer kippe. Zudem spricht sie sich dafür aus, in Freibädern einen geschützten Tag für Frauen einzurichten, am besten diesen Sommer noch, spätestens im nächsten. Sie sei am Thema dran. Schutz und Unbeschwertheit sei für viele essenziell. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung sagt Golm: „Die patriarchalen Strukturen müssen bekämpft werden.“