Freie Wähler fordern Anerkennung von Karneval als Kulturgut

Potsdam -Die Fraktion BVB/Freie Wähler im Landtag fordert die offizielle Anerkennung und finanzielle Förderung des Karnevals als Kulturgut in Brandenburg. Einen entsprechenden Antrag wolle die Fraktion in der kommenden Woche bei der Plenarsitzung des Landtags einbringen, sagte der Landtagsabgeordnete Matthias Stefke am Dienstag. Karneval lebe vom bürgerschaftlichen Engagement und die Vereine leisteten das ganze Jahr über eine wertvolle Kinder- und Jugendarbeit, sagte Stefke zur Begründung. Daher müsse das Land die Karnevalsvereine auch finanziell fördern. Stefke will den Antrag im Plenum als Büttenrede einbringen - am Aschermittwoch.