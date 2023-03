Freie Wähler wollen kürzere Zeiten für Schulwege Die Freien Wähler im Landtag wollen erreichen, dass Schulkinder weniger Zeit mit dem Pendeln verbringen müssen. In der Uckermark sei eine maximale Pendelzeit... dpa

Prenzlau -Die Freien Wähler im Landtag wollen erreichen, dass Schulkinder weniger Zeit mit dem Pendeln verbringen müssen. In der Uckermark sei eine maximale Pendelzeit von viereinhalb Stunden in der Schülerbeförderung geregelt, kritisierte die Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion BVB/Freie Wähler, Christine Wernicke, am Dienstag in Potsdam. In der Prignitz seien es bis zu drei Stunden. In vielen Kreisen seien Warte- und Fahrzeiten gar nicht geregelt. „Ich halte das für unzumutbar, dass Kinder längere Schultage haben als Erwachsene einen Arbeitstag haben.“ Wie hoch die Pendelzeiten wirklich sind, ist unklar.