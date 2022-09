Freies WLAN in ganz Berlin gibt es frühestens 2023

Der Berliner Senat schaut immer wieder gerne auf andere Metropolen, wenn es um die Großstadt der Zukunft geht. Da blickt man nach Amsterdam, wenn es um die Verkehrswende geht, oder nach Hamburg in Sachen urbanes Bauen und Wohnen.

Warum schaut Berlin aber nicht nach Paris, Tallinn und Barcelona, wenn es um das Internet geht? Denn hier ist die Hauptstadt doch noch dörflich unterwegs. Dabei hat schon 2009 der damalige Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) das freie Stadt-WiFi als sein Lieblingsthema ausgerufen.

Zusammen mit dem Koalitionspartner Linke startete man 2015 das Pilotprojekt „Free WiFi Berlin“. Dem Konzept zufolge sollten sich Bürger überall in der Stadt ins WLAN einloggen können. Aber darüber hinaus hat es in den darauffolgenden Jahren nur noch für kämpferische Worte gereicht. Ein Jahr später postulierte Michel Müller auf der größten Konferenz für digitale Gesellschaft re:puplica: „Wir müssen das Internet als Ort der größten Freiheit erhalten.“

Mit der endlosen Freiheit ist es in Berlin noch lange nicht getan. 2021 wurde das Projekt „Free WiFi Berlin“ beendet und 2000 Hotspots für freies Internet wurden abgeschaltet. Wer in Berlin freies Internet sucht, wird in Cafés, Bars, Bibliotheken und in den meisten U-Bahnhöfen fündig.

Berlin braucht nicht nur freie Straßen, sondern auch ein freies Internet

Michael Müller, der mittlerweile als Abgeordneter in den Deutschen Bundestag gewechselt ist und Afghanistan als neues Thema gefunden hat, hat seiner Nachfolgerin Franziska Giffey große Funklöcher hinterlassen. Kann sie dafür sorgen, dass Berlin nicht nur freie Straßen, sondern auch ein freies Internet kann?

Wann kommt nun das freie WiFi für die ganze Stadt? Dies wollte der FDP-Abgeordnete Roman-Francesco Rogat heute im Ausschuss für Digitales und Datenschutz wissen. Staatssekretär und Chef für Digitales Ralf Kleindiek schätzt, dass frühestens im Laufe des Jahres 2023 ein freies WLAN für ganz Berlin möglich ist.

Bis dahin ist aber noch viel zu tun. Der Senat bereitet jetzt erst die Ausschreibungen vor, und erfahrungsgemäß kann so eine Ausschreibung ihre Zeit dauern. Dabei wird nicht das ganze Netz in einem Stück ausgeschrieben, sondern 950 Standorte. Aktuell funktionieren von den 950 Standorten gerade einmal 162. Das gestückelte Netz mit unterschiedlichen Betreibern soll eine Übergangslösung sein, betont der Berliner Digitalchef.

Der erfahrene Berliner weiß: In Berlin können Übergangslösungen schnell zum Dauerzustand werden. Für die technische Umsetzung sind die Bezirke zuständig. „Bei der Finanzierung wird es nicht scheitern“, betont Kleindiek gegenüber den Abgeordneten.