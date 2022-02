Selten hat man Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bisher so gelöst erlebt. „Der Scheitelpunkt ist erreicht, wir sind optimistisch, dass die Zahlen jetzt runtergehen“, sagte er am Mittwoch und verkündete anschließend nur gute Nachrichten. Die meisten Maßnahmen zum Schutz vor Corona werden fallen und zwar in den nächsten Wochen. „Irgendwie haben wir nach diesen zwei Jahren es auch verdient, dass es jetzt mal besser wird“, sagte Scholz. Deutschland stehe gut da. So sieht es der Kanzler.