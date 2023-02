Freispruch für Brandanschläge in Neukölln: Trotzdem Haft Brandanschläge, Hass-Parolen und Bedrohungen - rechtsextremistische Straftaten in Berlin-Neukölln haben bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Die Ermittlungen... dpa

ARCHIV - Ein Mikrofon in einem Gerichtssaal. Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Berlin -Einer der beiden Hauptangeklagten im Prozess um eine Serie rechtsextremer Straftaten in Berlin-Neukölln soll für eineinhalb Jahre in Haft. Das Amtsgericht Tiergarten hat den 36-Jährigen am Dienstag wegen Sachbeschädigung und Betrugs verurteilt. Vom Vorwurf der Brandstiftung - dem zentralen Punkt der Anklage - wurde aber auch er freigesprochen. Es gebe Indizien, sagte Richterin Ulrike Hauser am Dienstag. Für eine zweifelsfreie Verurteilung habe das dem Gericht aber nicht gereicht. „Es fehlt ein Indiz, dass das alles zusammenbringt“, so die Richterin.