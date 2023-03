Kriminologe zum Fall Luise: „Was sollte man mit unter 14-Jährigen im Strafvollzug anfangen?“

Ein Kondolenzbuch liegt neben Blumen und Kerzen in einer Kirche in Freudenberg aus.

Der Mord an der zwölfjährigen Luise aus dem nordrhein-westfälschen Freudenberg entsetzt die Republik. Zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren haben gestanden, Luise mit einem Messer getötet zu haben. In der CDU werden Stimmen laut, das Alter für die Strafmündigkeit bei schweren Vergehen in Deutschland zu senken. Der rechtspolitische Sprecher der CDU, Günter Krings, fordert eine offene Diskussion über die bisherige Regelung. Bisher gilt, dass Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahr als schuldunfähig gelten. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat einer Herabsenkung des Alters für die Starmündigkeit bereits eine Absage erteilt. Der Experte für Jugendstrafrecht Frieder Dünkel warnt vor voreiligen Schlüssen in der Debatte.